Die Welt: Кто больше теряет от санкций, Россия или Германия?

Берлин, , 21:31 — REGNUM Теперь, когда наконец начинаются переговоры по формировании правительственной коалиции, уже получившей название «Ямайка», по цветам, символизирующим участвующие партии, ожидается, что большую роль будут играть скорее внешнеполитические разногласия. И проблема отношений с Россией не является исключением. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает издание Die Welt.

Недавно «свободные демократы» (FDP) выступили с жесткой критикой отношения Германии и Европы в целом к Москве. Лидер либералов Кристиан Линднер считает, что назрела необходимость улучшения отношений с Россией. А федеральный канцлер Ангела Меркель, представляющая ХДС твердо настаивает на сохранении санкционной стратегии.

Как показало исследование, проведенное австрийским Институтом экономических исследований (Wifo) по заказу Европарламента, экономические последствия эмбарго для стран Евросоюза оказались внушительными: антироссийские санкции стоили государствам ЕС порядка 30 миллиардов евро. По словам австрийских экспертов, объем экспорта ЕС в Россию упал со 120 миллиардов евро в 2013 году до 72 миллиардов евро в прошлом году. В этом конечно, сыграли свою роль падение цен на нефть и ослабление рубля. Однако санкции, согласно анализу Wifo, составляют значительную часть этого падения. Самые большие потери понесла Германия — 11,1 миллиарда евро, что, в общем-то, объясняется тем, что страна занимает одно из первых мест в списке экспортеров ЕС. За ней идут Польша, Великобритания и Франция. Однако, если рассматривать долю общего экспорта в процентном соотношения, то этот список будет выглядеть несколько иначе. Кипр, к примеру, потерял более трети своего бизнеса с Россией, Греция потеряла до 23%, а Хорватия 21%. Несмотря на такие огромные цифры в номинальном выражении, Германия сократила свой экспорт в Россию всего на 13,4% по сравнению с досанкционным уровнем.Результаты исследования особенно поразительны еще и потому, что они в сущности доказывают, что идея поставить Россию в тяжелое экономическое положение явно не работает. Страна испытывала ряд проблем, появившихся сразу после введения санкций, однако сейчас ее экономика постепенно восстанавливается. По оценкам аналитиков делового агентства Bloomberg, в следующем году российская экономика может вырасти на 1,7%.В целом, нужно отметить, что результате введения санкций Россия заметно уменьшила свою зависимость от Запада. Вместо того, чтобы делать упор на ведущую мировую валюту, доллар, Центральный банк активно закупал золото.Согласно данным Всемирного совета по золоту, стране удалось саккумулировать до 1716 тонн золота, а это примерно на 700 тонн больше, чем перед началом кризиса в отношениях с Западом.

Еще в марте ведущее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подняло свою оценку в отношении РФ до «позитивно». Скоро страна сможет вернуться в группу стабильных государств, которые имеют статус «есть возможность для инвестиций», учитывая, что в связи с крымским и украинским кризисом кредитоспособность Москвы в начале 2015 года упала до самого низкого уровня.На финансовых рынках Россию также вновь рассматривают как надежного должника. Вероятность банкротства страны оценивают менее чем в 10%, хотя во время эскалации кризиса весной 2015 года эта оценка составляла более 30%. Инвесторы уже готовы предоставлять России кредиты. Уже этим летом Москва получила на финансовых рынках до 3 млрд долларов. Глобальные инвесторы, несмотря на все ограничения, подали заявки на 6,6 миллиардов долларов. Так, на финансовых рынках санкции будто бы больше и не существуют, а, соответственно, можно усилить давление и в отношении ослабления ограничений или полной отмены в реальной экономике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM после вхождения в состав России Крымского полуострова в 2014 году Европейский союз и США ввели различные санкционные меры против Российской Федерации. Речь идет как об ограничениях в отношении отдельных представителей РФ, так и о более серьезных экспортных запретах на различные товары.