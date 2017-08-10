Зарплата англоговорящих учителей в Казахстане вырастет в два раза

Астана, , 11:09 — REGNUM Заработная плата учителей, которые будут преподавать в школах Казахстана на английском языке, увеличится на 35 тыс. тенге (6,3 тыс. рублей) сообщает 10 августа издание «Казинформ» со ссылкой на вице-министра образования и науки РК Бибигуль Асылову.

Сообщается, что деньги на повышение зарплат предусмотрены в бюджете с 2016 года. При этом увеличение оклада полагается учителям, которые пройдут обязательные курсы повышения квалификации, а также овладеют определённым уровнем владения английского языка и будут преподавать в старших классах химию, биологию, физику и информатику.

«Это 200% от базового должностного оклада — порядка 35 тысяч тенге (6,3 тыс. рублей) сверх к заработной плате», — отметила Асылова.

По её словам, набор учителей, владеющих английским языком, всё еще продолжается.

Напомним, в 2016 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе XXIV сессии АНК «Независимость. Согласие. Нация единого будущего» заявил, что внедрение трёхъязычия в школе является подготовкой казахских детей к будущему.

«Сейчас для движения вперед, для образованности, для становления молодого человека, который будет способным содержать самого себя, свою семью и воспитывать детей, — нужен английский язык», — заявил в 2016 году Назарбаев, добавив, что английский язык — мировой язык, язык мировой науки, инноваций и интернета.

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