«Любезности» между США и КНДР тревожат рынки»

Москва, , 13:52 — REGNUM США и КНДР обменялись любезностями. Геополитическая напряженность между США и Северной Кореей тревожит мировые рынки. Роснефть может уменьшить объемы продаж валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн»Глеб Задоя.

«Недавно в Штатах был подписан закон о расширении санкций против режима, — напомнил он — В ответ на это Северная Корея заявила, что американцам придется «дорого заплатить». Также прозвучали заявления об изучении плана атаки на американскую военную базу на Гуаме. Президент США откликнулся на эти угрозы крайне эмоционально, заявив, что «они получат в ответ огонь и ярость, и, честно говоря, такую мощь, какой еще не видел мир». Такие заявления дают шанс поверить в реальность военного противостояния США и КНДР. Инвесторы устроили бегство в безрисковые активы».

«На этом фоне курс доллара на ММВБ держится в районе 60 рублей, евро торгуется на отметке 70 рублей 40 копеек, индекс ММВБ снизился до 1980 пунктов, а цены на смесь Brent поднялись выше $52 за баррель», — привел цифры эксперт.

«Российская валюта, как прикованная, стоит около отметки 60 рублей с начала текущей недели. Нужно отметить, что и нефть в это время демонстрирует очень умеренную динамику. Вероятно, рублем управляет невидимая рука. И это не пресловутая «рука рынка». И именно эта рука не пускает доллар выше 60», — считает Задоя.

«Однако рост геополитической напряженности и новые санкции еще могут сделать свое дело. Также некоторые участники рынка высказывают опасения относительно того, что Роснефть может сократить продажи валюты. На капитальные вложения и инвестиции компания тратит почти в пять раз больше денег, чем зарабатывает. При этом Роснефть активно покупает зарубежные активы», — пояснил эксперт.

«Так что есть основания полагать, что валютная выручка крупнейшей нефтяной компании России будет направляться именно на эти проекты, а не на валютный рынок, где компания является крупнейшим продавцом валюты. Это еще один фактор не в пользу «деревянного», — считает Задоя.

«Пара доллар/рубль имеет все шансы уже в августе протестировать диапазон 62−63 за одну единицу американской валюты, а курс евро будет стремиться в район 73−75 рублей», — полагает эксперт.

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