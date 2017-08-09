«Больше тратить граждан РФ заставляет стабилизация экономики»

Москва, , 12:03 — REGNUM В 2017 году жители России стали больше тратить, а число граждан, имебзих сбережения сократилось. Такая тенденция неудивительна — ведь во многих развитых и развивающихся странах в период кризиса доля сбережений в ВВП растет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Как правило, в периоды кризиса люди предпочитают иметь дополнительные доходы от случайных заработков, либо предпочитают получать прибавку к зарплате за счет, например, игры на фондовом и валютном рынках, дивидендов, банковских депозитов. Все эти дополнительные заработки люди несут в банки или, при благоприятной конъюнктуре, вкладывают в ценные бумаги. И Россия здесь не исключение», — отметила эксперт.

Так что, по ее мнению, неудивительно, что в наиболее кризисном для России году почти половина граждан РФ имела сбережения, а по мере стабилизации экономики начала их тратить.

«Одновременно со сбережениями растет и спрос на кредиты. Так, в 1 полугодии 2017 года объем выданных банками потребительских кредитов вырос к аналогичному периоду 2016 года более чем на 38% до 986 млрд рублей», — сказала Мильчакова.

«По мере снижения инфляции и роста реальных доходов населения потребление будет увеличиваться, что, в свою очередь, будет стимулировать производство», — считает эксперт.

Добавим, по данным Центра социологических исследований РАНХиГС, в 2017 году жители России начали предпочитать потребление сбережениям денежных средств и, соответственно, тратить больше. Если в наиболее тяжелом для России 2015 году сбережения на депозитах в банках и ценных бумагах имели 48% жителей России, то в 2017 году доля граждан, имеющих сбережения, сократилась до 35%.