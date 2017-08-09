«Чудовищность в аспекте рационализма»: место для моста через Лену неудачно?

Якутск, , 12:18 — REGNUM Долгожданный мост через реку Лена в Якутии уже приобретает реальные очертания, но не совсем те, которые бы хотелось. Место для него неподходящее, и вообще, лучше бы вместо мостового перехода строить тоннель, высказал корреспонденту ИА REGNUM мнение генеральный директор «ТранСахаМост» Василий Мазур.

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Но пока такие варианты не обсуждаются. Китайской компанией Sinohydro Corporation Limited, которая будет строить мост, предлагаются два его проекта — вантовый и со сквозными фермами. Длина мостового перехода будет составлять порядка 21 км., из них 9,8 км — это подъездные пути эстакадного типа. Длина пролетов мостового перехода в самой широкой части достигнет 308 метров, в более узких — от 120 до 154 метров. Расстояние от воды до дороги будет порядка 17 метров.

По словам главы министерства инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антона Сафронова, мост предполагается строить в непосредственной близости от двух населенных пунктов, — Старой Табаги и Хаптагая.

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«Соединение двух берегов окажет эффект не только на развитие транспортной системы и экономики республики, но и свяжет круглогодичным сообщением правобережную и левобережную части населения», — уверен министр.

«Проект является жизненно важным для региона. С точки зрения разработки месторождений и привлечения на них инвесторов, совершенно меняется картина при появлении моста. Затягивать реализацию проекта нельзя. Однако, надо понимать, что один бюджет не сможет вытянуть столь крупный проект — нам нужен инвестор», — считает заместитель секретаря Совета Безопасности России Сергей Вахруков.

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Председатель «ТранСахаМост» Василий Мазур уверен, что переход через реку Лена можно построить дешевле, притом что он будет надёжнее. Он называет оптимальным вариантом тоннель, и аргументирует своё предпочтение тем, что при таком варианте отпадает необходимость завозить металлоконструкции для моста, так как щебень, цемент и песок для тоннеля есть на месте.

«Строительство тоннеля должно быть дискретно-последовательным. Сначала должен быть возведён буксирно-опорный пилотный мост с двумя опорами на разных берегах, которые могут служить одновременно причалом, местом для установки крана, ветрового генератора, водозабора или электростанции. Опоры будут соединены несущим кабелем, по которому будет ездить с берега на берег кабинка, запускаемая одним нажатием кнопки. Такой паром позволит экономить время на переправу и не будет зависеть от погоды», — уверен Василий Мазур.

Достоинствами такой переправы он называет универсальность и максимальное использование биокриосферных ресурсов.

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Уже после строительства буксирно-опорного моста, можно начинать спокойно строить тоннель, считает директор «ТрансСахаМост». Тоннель, по его мнению, не только сэкономит материальные ресурсы, но и станет надёжным объектом с точки зрения стратегической безопасности. На 500 млн рублей, потраченных на проектные работы предлагаемого моста, можно было бы уже построить такой буксирно-опорный переход, также подчеркнул Василий Мазур. Критически он оценивает и место, которое выбрано для возведения переправы властями региона.

«Выбранный Табагинский створ, в моём разумении, является также чудовищностью в аспекте рационализма. Это же ведь жуть, что для того чтобы попасть в город-спутник Нижний Бестях, нужно ехать вкруг 67 км. Всемерный пиар призрачного моста-монстра считаю аффективной иллюзией вследствие умоисступления технократов. В условиях Севера на больших реках должны быть только тоннели. Практическая ценность и научная новизна такого технического решения заключается в том, что в зимнее время движение техники можно осуществлять по льду, а тоннели могли бы выполнять хозяйственное назначение», — подчернил мостостроитель.

Отметим, что китайской компанией, которая согласилась соединить берега реки Лена, рассматриваются только два способа: вантовый мост (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединённых с дорожным полотном посредством прямолинейных стальных тросов-вантов) и фермовый (со стержневой системой для перекрытия больших пролётов с целью уменьшения расхода применяемых материалов и облегчения конструкций).

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии с нетерпением ждут того момента, когда станет возможна быстрая всесезонная переправа через реку Лена. Пока с берега на берег люди перебираются летом на пароме после многочасовой очереди, в межсезонье — на судах на воздушной подушке по цене 2 тыс. рублей с человека, зимой — по ледовой переправе.

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