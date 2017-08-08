Эквадор закончит год с огромным дефицитом бюджета

Кито, , 10:42 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено 7 августа направил в парламент проект бюджета на четыре года и бюджетное предложение на 2017 год, который предусматривает расходы на уровне $36,818 млрд и дефицит $4,7 млрд, сообщает ИА EFE.

По данным, предоставленным Национальной ассамблеей (парламентом Эквадора), в соответствии со статьей 295 Конституции страны законодатели имеют в своем распоряжении 30 дней, чтобы утвердить или пересмотреть ежегодный бюджет и четырехлетний бюджетный план.

Среди основных статей государственных расходов в бюджете предусмотрено выделение на образование $5,199 млрд; на здравоохранение — $2,779 млрд; на министерство внутренних дел — $1,77 млрд; на национальную оборону — $1,683 млрд; на городское развитие и жилищное строительство — $1,156 млрд; на социальное обеспечение — $1,048 млрд и на связь — $1,039 млрд.

Дефицит бюджета Эквадора на 2017 год оценивается в $4,7 млрд, а рост ВВП в 0,7%. Все это рассчитано с учетом цены за баррель нефти не ниже $41,69.

Морено пояснил законодателям, что «документ предусматривает институциональное видение глобальных макроэкономических показателей в среднесрочной перспективе, фискальную политику и анализ устойчивости государственных финансов».

Напомним, новоизбранный президент поднял острую дискуссию по поводу состояния государственных финансов десять дней назад, когда представил по телевидению первые данные по бюджету и государственному долгу Эквадора, который вырос до $41 млрд, не включая долговые обязательства, которые также могут превышать $15 млрд.

В своей речи президент обвинил своего предшественника и союзника по партии Рафаэля Корреа в том, что тот оставил в наследство «критическое» финансовое положение. Данная дискуссия закончилась конфронтацией президента с действующим вице-президентом страны Хорхе Гласом, который несколько дней назад вследствие публичной критики президента был лишен всех полномочий.