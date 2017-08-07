Новые правила ОСАГО оплатят водители

Москва, , 13:17 — REGNUM Сектор страхования сегодня находится в убыточном состоянии, поэтому любые негативные изменения сильно скажутся на игроках этого рынка и приведут к росту мошенничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир Старинский.

Ранее Минфин РФ подготовил поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Так, в ведомстве предлагают страховщикам самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает Центробанк. Предполагается, что идеи ведомства приведут к либерализации рынка и уходу от госрегулирования.

Кроме того, страховщики смогут сами отслеживать стиль вождения автомобилиста с помощью специального устройства, прикрепленного к машине. Стиль вождения, а также количество нарушений ПДД будут одними из факторов, которые повлияют на итоговую стоимость полиса ОСАГО. Коэффициенты мощностей автомобиля и региона, в котором живет автомобилист, из цены предлагается исключить.

«Изменения позитивные, но все же стоит прислушаться и к мнению представителей рынка», — отмечает Старинский.

Так, по его словам, сегодня не стоит торопиться повышать лимиты, а также исключать из общей стоимости коэффициенты мощностей и территорий.

«Повышение лимитов может привести к росту мошенничества в этой сфере, а включение в проект многолетних договоров потребует глобального перерасчета тарифов», — уверен Старинский.

По его словам, нововведения могут не понравиться как самим страховщикам, так и водителям.

«Установка за свой счет средств телематики на автомобили клиентов приведет к расходам компаний», — считает Старинский.

Кроме того, желание самостоятельно распоряжаться повышающими коэффициентами может стать способом усиления финансовой нагрузки на потребителей, уверен он.

«В этом случае водители могут столкнуться с увеличением цен на услуги страхования», — опасается Старинский.