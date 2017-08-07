Дожди существенно затормозили уборку хлеба в Татарии

Казань, , 06:40 — REGNUM

Четыре района Татарии остались без семенного фонда к началу сева озимых культур, а намолот хлеба составил всего 43,1 тыс. тонн против порядка 2,5 млн тонн на эту же дату 2016 года. Работу руководителей на местах в рамках совещания, прошедшего в эти выходные в Казани, раскритиковал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди причин, которые не позволили начать масштабную уборку, Ахметов назвал череду дождей и неполное созревание хлебов.

«На этой неделе масштабно нам приступить к уборке из-за неполного созревания хлебов и череды дождей не удалось. Хотя наступивший период для нас самый напряжённый. Сегодня параллельно с уборкой зерновых нужно вести и подготовку почвы, и сев озимых, и заготовку кормов», — заявил министр, уточнив, что намолочено 43,1 тыс. тонн урожая.

Он также добавил, что в 2016 году к этой дате было уже около 2,5 млн тонн намолота.

По информации Минсельхоза РТ, в республике за 1−1,5 месяца предстоит уборка 1,5 млн га зерновых и зернобобовых, 207,3 тыс. га маслиничных культур, а также около 1 млн га кормовых культур. Кроме того, необходимо провести посев озимых культур на 650 тыс. га.

Совещание не обошлось и без критики. Так, по словам Ахметова, несмотря на то, что на неделе пора начинать сев озимых культур, ряд районов до сих пор не имеют семенного материала ввиду отсутствия переходящего фонда. В числе таких районов — Лениногорский, Черемшанский, Агрызский и Рыбно-Слободский.

«Имея в прошлом году 4,3 млн тонн валового сбора зерна и при идеальной погоде вы умудрились остаться без переходящего фонда. Уже с 10 августа начало сева, а у вас переходящего нет. Новый урожай до сих пор на корню. Вы ведь первые гектары раньше начало сентября не сможете посеять. У хозяйств с такими подходами не будет никакой эффективности», — заявил Ахметов властям районов по видео-связи.

По данным Татарстанстата, стоимость пшеничного хлеба в Татарии на конец июля 2017 года составила 45,66 рубля за кг, а ржаного — 41,48 рубля.

Напомним, ещё 11 июля в рамках брифинга глава Минсельхоза республики сетовал на то, что из-за погодных условий достаточно сложно идёт заготовка кормов и вызывает беспокойство созревание некоторых культур.

В это же время, отвечая на вопрос журналиста об убытках, которые причинила погода, министр сообщил, что не видит пока серьёзного вреда от осадков.

«Наш гидрометцентр по юго-востоку представили данные, что есть переувлажнение почвы, но я бы не сказал, что какие-то посевы погибли. Осадков было много, но пока серьёзного вреда от них я не вижу», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв, принявший участие во «Всероссийском дне поля» в Казани, заявил, что сроки уборки зерновых в России отодвинулись на две-три недели. На июль 2017 года в стране намолотили 1,5 млн тонн хлеба против 4 млн тонн на эту же дату прошлого года. Он добавил, что урожайность в этом году будет меньше и к этому нужно быть готовыми, уточнив, что несмотря на проблемы со сроками, хлеба в России хватит.

Читайте также: Уборка хлеба в России отстаёт на две-три недели