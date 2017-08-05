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СМИ: Зампредседателя ЦБ уехал за рубеж, проигнорировав вызов в прокуратуру

Экономика

Миноритарий «Югры» уверен, что банк оказался с минусовым балансом не случайно

СМИ: Зампредседателя ЦБ уехал за рубеж, проигнорировав вызов в прокуратуру
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 5 августа 2017, 16:05 — REGNUM  К заместителю председателя Центробанка Василию Поздышеву у правоохранительных органов накопилось много вопросов. В частности, в прокуратуру были поданы заявления от миноритарного акционера банка «Югра» Алексея Коршунова и главного бухгалтера того же банка Ольги Ириневич. По их словам, банк «Югра» оказался с минусовым балансом и был лишён лицензии не случайно.

Руководитель временной администрации Дмитрий Онегин, которого авторы заявлений подозревают в злоупотреблении полномочиями, выполнял указания Поздышева, осуществляя действия, повлекшие за собой разорение «Югры».

Как сообщает «Наша Версия», в прокуратуру были вызваны директор надзора департамента Югры Анна Орленко, глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев и зампред главы ЦБ Василий Поздышев, однако никто из них в прокуратуру не явился. Решено применить к ним принудительные меры. По последним данным «Нашей Версии», Орленко и Поздышев покинули Россию. Теперь прокуратуре будет затруднительно получить у них ответы на свои вопросы.

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Банковское дело