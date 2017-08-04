«ВостокУголь» приступает к новому этапу работы на Таймыре

Москва, , 20:27 — REGNUM Арктическая горная компания (АГК, находится под управлением УК «ВостокУголь») приступает к непосредственному освоению месторождения «Малолемберовское» в рамках полученной лицензии по разведке и добыче там полезных ископаемых. В соответствии с техническим проектом, разработкой угольного месторождения по эксплуатационной лицензии компания будет заниматься в течение пяти лет — до 2021 года.

3 августа на заседании комиссии Федерального агентства по недропользованию АГК отказалась от дальнейшего использования лицензии на право пользования недрами для геологического изучения на участке «р. Малая Лемберова» в связи с открытием там месторождения и получением эксплуатационной лицензии. Вместе с тем компания планирует начать поисковые и оценочные работы в границах соседних лицензионных участков с целью выявления новых месторождений угля и их ускоренного освоения. Это станет следующим этапом реализации стратегического проекта УК «ВостокУголь» по разработке Тайбасса — Таймырского угольного бассейна и созданию в России нового центра добычи высококачественных углей.