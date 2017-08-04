Россия является основным поставщиком лекарств в ДНР

Донецк, , 19:14 — REGNUM Общий объем фармацевтического рынка ДНР за первое полугодие 2017 года составил более 2 млрд. руб., что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом 4 августа сообщил представитель Министерства промышленности и торговли ДНР.

Реализация фармацевтической продукции в Донецкой Народной Республике осуществляется 20 дистрибьюторами, основными из которых являются ООО «Медикодон», ООО «Метрополия» и ООО «Исидафарм», а также розничными сетями. Сегодня рынок характеризуется преобладанием продукции импортного производства. Крупнейший импортер — Российская Федерация. 35 процентов всех лекарств и медикаментов идет в республику именно из России. Россия во многом покрыла дефицит лекарств после того, как Украина перестала поставлять их в обычных объемах. Но, несмотря на блокаду, все-таки 8% лекарств и медикаментов идет с Украины. Завозятся они небольшими партиями с Украины обходными путями либо поступают через территорию РФ.

11% продукции идет в республику из Германии, 5% — из Индии, 4% — из Франции. Остальные европейские страны и США занимают на фармрынке республики от трех до двух процентов.

Производство фармацевтических препаратов и материалов на территории Донецкой Народной Республики осуществляют сегодня 17 предприятий-производителей лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фитопродукции. Ведущими предприятиями отрасли являются ООО «Стиролбиофарм» (г. Горловка) и ООО «АУП «Сарепта-Медипласт» (г. Донецк).

Так, ассортимент продукции компании «Стиролбиофарм» составляют твердые лекарственные формы различных фармакотерапевтических групп — витамины, анальгетики, противовоспалительные, антиаллергические, противомикробные и другие средства.

Объем производства фармацевтической продукции в I полугодии 2017 г. превысил аналогичный показатель I полугодия 2016 г. на 25% и составил более 100 млн. рублей. В целом она составляет сегодня 2% от всего объема лекарственных средств. Еще 0,4% дают малые предприятия ЛНР.

В целом республики лекарствами обеспечены, острого дефицита препаратов сейчас не ощущается.

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