Госкомстат Узбекистана сообщил о росте экономики

Ташкент, , 12:33 — REGNUM В первом полугодии 2017 года ВВП Узбекистана вырос на 7% по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госкомстата страны.

Отмечается, что рост в сфере промышленности составил 7,6%, сельского хозяйства — 5,8%, строительных работ — 8,7%, розничного товарооборота — 11,1%, услуг — 11,6%, инвестиций в основной капитал — 8,3%.

«В январе-апреле 2017 года завершена реализация девяти проектов на общую сумму 73,5 миллиона долларов», — отметил собеседник агентства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан в рамках реализации Стратегии развития страны на 2017−2021 годы заключил с иностранными партнерами соглашения и договоры на сумму около 44 миллиардов долларов.