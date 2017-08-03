Нилов: Запрет на бензиновые автомобили ударит по туризму в РФ

Москва, , 15:51 — REGNUM Предложение правительства РФ о создании в российских городах запретных для движения традиционных автомобилей зон вряд ли получит реальное воплощение в обозримой перспективе. Об этом 3 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«Идея стимулирования использования электрокаров — в целом хорошая, но, на мой взгляд, на данный момент представляется неоднозначной, какие последствия это будет иметь для страны, для бюджетов муниципальных и региональных, для комфорта граждан», — заявил Нилов.

«Для этого (реализации идеи массового внедрения электрокаров — прим.) нужно строить инфраструктуру, перехватывающие парковки, решать проблему общественного транспорта с учётом ограничений и так далее. Мне кажется, пока это всё лишь исключительно предложения для анализа», — считает он.

По его словам, когда в Госдуме рассматривался законопроект о курортном сборе, против которого выступала фракция ЛДПР, то присутствующие мэры городов, губернаторы и депутаты с мест подчёркивали, что многие туристы приезжают на собственном автотранспорте. Очевидно, что в такой ситуации появление зон с запрещенным движением традиционных автомобилей станет очередным ударом по туристическому рынку России и обернётся выпадающими доходами в бюджет, подчеркнул парламентарий.

«Сколько автомобилей вообще будет ездить по крупным городам, по туристическим и вообще России? Какие города вообще являются туристическими, а какие нет? Нельзя всё сравнивать по Сочи, Анапе, Адлеру и так далее. А Суздаль? А другие города Золотого кольца? Как быть с Петербургом, Москвой и Владивостоком? Это вопрос очень сложный», — отметил Нилов.

«Надо заниматься вопросами экологии, строить очистительные заводы с современными системами, следить за выбросами в атмосферу, но нужно понимать, какие будут экономические последствия для самих же субъектов РФ и городов», — заключил замглавы фракции ЛДПР.

3 августа газета «Известия» сообщила о том, что в России, в крупных и курортных городах, могут ввести запрет на движение автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Предложение рассматривается в рамках мер государственной поддержки электрического транспорта в стране, проработать которые должны министерства по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Читайте ранее в этом сюжете: «Очередная глупость»: в России намерены запретить бензин и дизель