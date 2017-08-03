В ЛНР восстановлены две тысячи домов

Луганск, , 13:45 — REGNUM Объём строительных работ в Луганске за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,5 раза, что говорит о восстановлении города. Здания, которые были разрушены либо повреждены в результате обстрелов ВСУ, постепенно обретают вторую жизнь.

Об этом 3 августа заявила заместитель начальника управления экономики городской администрации Луганска Валентина Быстрова.

Она акцентировала внимание на том, что рост строительных объёмов на территории Луганска говорит о восстановлении города после военных действий 2014 года, жизнь в городе переходит на мирные рельсы.

«За истёкшее полугодие в городе объём выполненных строительных работ вырос по сравнению с полугодием 2016 года в 1,5 раза, что положительно характеризует восстановительный процесс в Луганске», — отметила она.

Замначальника также отметила, что 40 субъектов хозяйствования получили разрешение на начало строительных работ в городе. Речь идет не только о восстановлении, но и о строительстве новых домов.

В ЛНР также успешно реализуется программа «2000 домов». Именно такое количество разрушенных строений на первом этапе запланировала восстановить городская власть. Жителям разрушенных 2000 домов в августе прошлого года были выданы стройматериалы, получили заказы строительные бригады. На сегодняшний день дома восстановлены.

Однако руководство республики считает, что ответственность за разрушенные дома должно нести и ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна компенсировать материальный ущерб от боевых действий в регионе, в частности профинансировать восстановление разрушенного жилья на территории ЛНР.

«В уставе ОБСЕ указано, что ОБСЕ отвечает за безопасность и сохранность жизни гражданского населения на территории противоборствующих стран. В таком случае министерству ЖКХ и всем остальным подготовить расчет и предоставить… У нас на сегодня на линии разграничения более 300 домов разрушено. Предъявите ОБСЕ наш официальный счет за восстановление экономики», — призвал Плотницкий.

При этом глава ЛНР усомнился в необходимости пребывания миссии ОБСЕ на территории республики.