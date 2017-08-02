Правительство Испании закрывает старейшую атомную станцию в стране

Мадрид, , 15:59 — REGNUM Министр энергетики, туризма и цифровых технологий Альваро Надаль 1 августа заявил, что АЭС в муниципалитете Санта-Мария-де-Гаронья провинции Бургос, самая старая из семи действующих в Испании, остановленная с декабря 2012 года, окончательно выводится из эксплуатации после решения правительства не продлевать ее лицензию, сообщает El Diario.

Министр заявил, что правительство приняло это решение в связи с ограниченным влиянием станции на испанский электроэнергетический баланс, так как ее мощность составляет всего 400 МВт, и потому нет никакой политической или экономической уверенности в том, что она окупит необходимые инвестиции.

Надаль сообщил, что демонтаж АЭС будет длиться от 13 до 16 лет.

Между тем министр ясно дал понять, что это решение правительства не может быть экстраполировано на другие станции, и что правительство по-прежнему привержено ядерной энергетике.

Он напомнил, что закрытие будет иметь «нулевое» влияние на безопасность поставок и цены на электроэнергию.

Министр также отметил, что судьба станции могла бы сложиться по-другому, если бы существовал четкий план инвестиций при полной поддержке парламента по восстановлению работы АЭС.

За пять лет простоя АЭС Гаронья накопила €360 млн убытков. Тем не менее, правительство продумало социальный план по дальнейшему трудоустройству 400 работников станции.

В Стране Басков прозвучало единодушное удовлетворение политиками и представителями учреждений по поводу окончательного закрытия АЭС.

Однако ряд политиков называет закрытие станции «исторической ошибкой» и призывает премьер-министра Мариано Рахоя создать план реиндустриализации провинции.

Экологические организации приветствовали заявление о закрытии АЭС Гаронья и расценили этот шаг как открытие двери на пути к прекращению развития ядерной энергетики в Испании.

Напомним, АЭС Гаронья, расположенная в долине Тобалина, стала уже третьей закрытой атомной электростанцией в Испании после остановки реакторов АЭС Вандельос I в Таррагоне и АЭС Сорита в Гвадалахаре.