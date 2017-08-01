На Украине массово закрываются издательства

Киев, , 16:01 — REGNUM 136 издательств были закрыты в 2016 году на Украине, заявил президент украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, сообщает 1 августа УНН.

По его словам, массовое закрытие издательств связано с «определенной перегруппировкой», когда рынок сосредотачивается в руках небольшого числа компаний.

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«Появляется когорта, где-то около 30 издательств, наращивают свои объемы, но в то же время уменьшается количество издательств, которые имели 5−10 книг в своем ассортименте ежегодно», — сказал Афонин.

Он добавил, что украинский рынок книг оценивается в 110 млн евро.

Напомним, на Украине действует система жесткой цензуры на книги, ввозимые из России, Донецкой и Луганской Народных Республик. Такие книги должны обязательно быть отрецензированы на предмет отсутствия «антиукраинской пропаганды».

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