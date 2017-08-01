Минстрой назвал общий долг регионов РФ по ЖКХ

Москва, , 12:19 — REGNUM Регионы России задолжали топливно-энергетические ресурсы в ЖКХ свыше 196 млрд рублей. Об этом в ходе селекторном совещании с главами регионов заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Общий объем задолженности к настоящему времени за топливно-энергетические ресурсы составляет более 196 млрд рублей.

По его словам, в отдельных регионах задолженность растет: в Кемеровской области за год она увеличилась на 293%, в Пермском крае и Московской области — на 27% и 13% соответственно.

Есть регионы, где задолженность снизилась. Так, в Тверской области объем задолженности сократился на 17,7%, в Волгоградской области — на 3%.

«В регионах есть все инструменты, чтобы решить все вопросы, возникающие при подготовке к отопительному сезону», — добавил Мень.