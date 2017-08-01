Туалет по цене квартиры: Волгоград спустит из бюджета 54 млн рублей

Волгоград, , 10:15 — REGNUM В Волгограде во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, горожанам и гостям города-героя не придется ломать голову и искать место, где справить нужду. Об этом позаботятся местные власти. Город намерен приобрести 22 туалетных павильона. Соответствующая заявка уже размещена на сайте госзакупок, передаёт 1 августа корреспондент ИА REGNUM.

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Заказчиком выступил комитет дорожного хозяйства благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда. Согласно конкурсной документации, туалетные модули-павильоны возьмут в лизинг. На эти цели городской бюджет за четыре года (деньги будут выделяться из казны города частями с 2017 по 2020 год — прим. ИА REGNUM) готов потратить более 54,4 млн рублей. При этом арендуются всего 22 павильона. Таким образом, каждый обойдется налогоплательщикам почти в 2,5 млн рублей. Это цена одно-, двухкомнатной квартиры в Центральном районе Волгограда.

Поставить туалеты в Волгоград победитель конкурса должен будет до февраля 2018 года. Где именно будут установлены туалетные модули, пока не сообщается. Но отмечается, что по окончанию срока аренды — конец 2020 года — павильоны можно будет выкупить за 20% от цены контракта.

Как следует из заявки, поставщик поставит Волгограду четыре автономных универсальных туалетных модуля-павильона на 2 места, которые будут передвигаться на прицепе, четыре модуля на шесть мест с унитазами и писсуарами из санфаянса. Остальные 14 модулей, которые будут установлены на действующие сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, рассчитаны на четыре места плюс одно для маломобильных групп.

Добавим, что согласно принятому бюджету Волгограда на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов общий объём доходов, запланированный на 2017 год, составит 15 113 814,5 тыс. рублей. Общий объём расходов бюджета областного центра планируется в размере 15 293 814,5 тыс. рублей. Это на 2,1% меньше, чем в 2016 году. На 2018—2019 годы планируется бездефицитный бюджет.

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