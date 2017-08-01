Рейтинг инновационных экономик поставил Россию рядом с Италией

Москва, , 10:06 — REGNUM Уровень инноваций в российской экономике оказался на 27-м месте в рейтинге, опубликованном германскими Институтом системных и инновационных исследований Фрауенхофера и Центром европейских экономических исследований.

Из 100 баллов Россия набрала 12. При этом Китай оказался на 25-м месте с 19-ю баллами.

Первую строчку заняла Швейцария, набравшая 75 баллов. Вторую — Сингапур (70 баллов), третью — Бельгия (58 баллов).

На четвертом месте — Германия (55 баллов), на пятом — Финляндия (54 балла), на шестом — Великобритания (52 балла).

Россия заняла 27-ю строчку, перед ней — Италия (18 баллов), после России — Польша (11 баллов). Всего в рейтинг включены 35 государств.

Читайте также: Шувалов: президент РФ «болен цифровой экономикой»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля германский министр экономики Бригитта Циприс заявила, что намерена обеспечить с помощью налоговых выплат и других финансовых возможностей развитие инновации в Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр экономики ФРГ планирует выделить миллиард евро на инновации