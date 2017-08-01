Концерн Airbus создаст исследовательский центр в Китае

Пекин, , 09:18 — REGNUM Европейский авиастроительный концерн Airbus объявил о намерениях создать на территории КНР новый исследовательский центр, главной задачей которого станет разработка инновационных технологий в авиастроении. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте концерна.

«Новый инновационный центр Airbus в Китае определит будущее авиастроения, а также послужит прочным фундаментом для расширения экосистемы Airbus в мире», — отмечается в заявлении корпорации.

Крупнейший производитель самолетов в Европе не раскрыл подробности проекта, отметив лишь что инновационный комплекс заработает до конца 2017 года. Известно, что исследовательский центр возглавит китайский специалист Ло Ган, пишет «Сина синьвэнь».

Airbus активно укрепляет свои позиции на быстро растущем рынке Китая. Ранее в КНР был введен в эксплуатацию цех финальной сборки пассажирских лайнеров А320, позднее стало известно о создании нового предприятия, где будет осуществляться сборка вертолетов Airbus.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 мая европейский авиастроительный концерн Airbus сообщил о начале строительства нового завода по производству одноименных вертолетов. Производственная база Airbus Helicopters будет расположена в китайском городе Циндао.

Читайте ранее в этом сюжете: Следом за самолетами: Вертолеты Airbus будут собирать в Китае