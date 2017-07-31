«Дефицит кадров в РФ надо решать за счет модернизации рабочих мест»

Москва, , 17:14 — REGNUM По данным официальной статистики, численность трудовых ресурсов в последние годы снижается из-за снижения трудоспособного населения в трудоспособном возрасте — за период с 2005 по 2014 гг. на 4,2%, за этот же период произошло увеличение численности иностранных трудовых мигрантов (на 2,2%) и лиц старше трудоспособного возраста (на 1,8%). В настоящее время рынок труда пришел в некоторое равновесие: не так резко сокращается численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и лиц старше трудоспособного возраста (самый резкий демографический спад пройден, когда наблюдался минимальный выход на рынок труда лиц, достигших трудоспособного возраста и максимальная численность лиц, достигших пенсионного возраста), нет такого активного притока мигрантов. И ждать чуда неоткуда! Необходимо использовать те источники, которые могут изменить структуру занятости, так как действительно для экономического роста больше 2% для России имеющейся численности занятых и оставшегося резерва (из числа незанятых и безработных) недостаточно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Классический экономический закон: растет экономика, растет занятость. Но экономика может расти экстенсивным и интенсивным путем. Для России, как и для любой современной экономики, возможен только интенсивный путь. А это значит, за счет рационального и эффективного использования трудовых ресурсов и роста производительности труда. Стране нужны широкомасштабные преобразования, направленные на рационализацию и создание высокопроизводительных рабочих мест. Программ много, но часто полумеры выдают за эффективные масштабные действия», — сказала Иванова-Швец.

«В России действительно серьезный дефицит высококвалифицированных рабочих («синих воротничков»), но решать эту проблему нужно не за счет увеличения рабочих мест, а за счет их модернизации и автоматизации. Так, например, доля «синих воротничков» в структуре занятых в экономике США за последние десятилетия сократилась до 20%, а у нас составляет около 30%. Для этого необходимо повышать образовательный уровень населения в целом, а не сокращать количество высших учебных заведений», — пояснила эксперт.

«Еще один источник — развитие транспортной, информационной, жилищной инфраструктуры, что даст возможность росту мобильности рабочей силы. Так, по данным статистики, на каждые 10 тысяч работающих американцев приходится 280 ученых и инженеров, а у нас численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками за период с 2005 по 2014 год сократилась на 81 тыс. человек. На сегодняшний день, согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации» доля интернет-зависимых секторов экономики составляет чуть больше 19%. Для этого должны быть масштабные, прежде всего, государственные инвестиции. Прежде всего, в развитие цифровой экономики», — считает Иванова-Швец.

«Нерациональная структура трудовых ресурсов может быть серьезным тормозом роста экономики. Все программы, направленные на развитие человеческого капитала, создание высокопроизводительных рабочих мест, формирование цифровой экономики, необходимо было широкомасштабно начинать и инвестировать лет 10 назад. Тогда сейчас был бы серьезный резерв для повышения экономического роста», — высказала сове мнение эксперт.

Это мнение разделяет и международное консалтинговое сообщество. Так, управляющий партнёр Odgers Berndtson Роман Тышковский заявил, что «пока сложно говорить о масштабах инвестиций, так как мы стоим перед очередным витком индустриализации. Лишь постфактум экономисты смогут оценить и количество вложений, и их целесообразность, взять к примеру опыт прогнозирования в Советском Союзе или периоды на подходе к любой из промышленных революций в разных странах мира».

«Важно то, что эти инвестиции будут обладать несколькими характеристиками: во-первых, государство понимает необходимость трансформации, поэтому будет инвестировать деньги в инфраструктуру, и это то, о чем говорится на Совете и в чем государство видит свою роль — инвестиции в сложные инфраструктурные вещи, которые частный бизнес не потянет, и инвестиции в создание экосистемы», — подчеркнул Тышковский.

Как сообщает ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ в опубликованном мониторинге «Картина экономики» указало на дефицит кадров в России. По мнению специалистов из министерства, рынок труда в России в условиях оживления экономики находится близко к дефициту.