Квартирный вопрос в Чувашии портят бедность и статистика

Чебоксары, , 14:30 — REGNUM В Чувашии, которая ранее наращивала объём жилищного строительства, и где некогда власти ставили мегапланку в 1 млн кв. метров в год, второй год продолжается падение объёмов строительства жилья. При этом падение — значительное, на четверть. Резко снизился и спрос на жильё. Жители республики, чьи доходы и средняя зарплата — самые низкие в Поволжье, не в состоянии приобрести жильё даже при снижении ипотечной ставки. В то же время в республике возрос спрос на микрозаймы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В управлении Росреестра по Чувашии констатируют, что статистика по оформлению недвижимости в республике «неутешительная». По данным ведомства, в январе-июне текущего года принято более 125 273 заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что на 12% меньше аналогичного периода 2016 года (в I полугодии 2016 год — 142 603).

Количество сделок купли-продажи жилых помещений упало на 25%. Регистрация прав на жилые помещения (дома, квартиры, комнаты) уменьшилась на 16%: если в январе-июне 2016 года было 41 821, то 2017 году — 35 234. «Долёвка» просела на 14%: количество зарегистрированных договоров долевого участия снизилось с 3372 до 2916. Упали и показатели по «дачной амнистии»: спад произошел на 54%, с 4191 до 1948. Земельных участков в этом году оформлено «всего около» 33,5 тысяч, что на 21% меньше, чем в прошлом году.

Спад произошёл и на рынке ипотечного кредитования. По ипотеке приобретено 5902 жилых помещения, что на 8% меньше к уровню января-июня прошлого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии средний размер ипотечного кредита составил 1,4 млн рублей, средневзвешенная ставка снизилась на 0,7 процентных пункта — до 12,4%. При этом в республике резко возрос спрос на микрозаймы: портфель выданных микрозаймов вырос за 2016 год на 21,3% и достиг к концу года 542 млн рублей. Микрофинансовыми организациями было заключено 119 тыс. договоров займа (на 7,2% больше, чем за 2015 год) на сумму 1,5 млрд рублей.

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Всего в I полугодии 2017 года совершено сделок купли-продажи объектов капитального строительства на 12 млрд рублей.

На этом фоне в Чувашии продолжается падение объёмов жилищного строительства. По данным Чувашстата, в I полугодии текущего года в республике объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», сократился на 23,4% и составил 11 458,2 млн рублей. Построено за данный период 2730 квартир, что составило 157 794 кв. метра, что на 28,2% ниже уровня I полугодия 2016 года. Более всего упало индивидуальное строительство — на 45,4%, составив 39 017 кв. метров.

Напомним, в Чувашии в 2016 году за счёт всех источников финансирования введено в эксплуатацию 629,8 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составило 75,6% к уровню 2015 года. В марте 2017 года глава Минстроя Чувашии Владимир Михайлов, комментируя спад в жилищном строительстве, заявил, что он «во многом является следствием кризиса 2014−2015 годов», заверив, что «на сегодняшний день у республики есть все предпосылки для восстановления активных темпов жилищного строительства».

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По последним данным Росстата, в Чувашии в апреле 2017 года среднедушевые доходы населения составили 17 309 рублей, что на 3,1% выше аналогичного прошлогоднего периода. Меньше, чем в Чувашии, в Поволжье показатель был только в Марий Эл (17 230 рублей). Среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила в Чувашии 23 592 рубля — это минимальный показатель среди регионов ПФО.