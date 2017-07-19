Объём микрозаймов в Чувашии за год достиг 1,5 млрд рублей

Чебоксары, , 12:24 — REGNUM В Чувашии за год портфель займов в микрофинансовых организациях (МФО) вырос на 21,3%, несмотря на снижение количества МФО почти на 29%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашии.

По итогам 2016 года количество микрофинансовых организаций в Чувашии сократилось на 28,6% — с 35 компаний до 25. Снижение участников рынка микрозаймов происходит в регионе второй год подряд.

«В основном это связано с работой Банка России по очищению реестра от недобросовестных игроков. При этом если в 2015 году рынок покидали в основном компании, которые фактически не осуществляют свою деятельность, то в 2016 году — организации, не готовые выполнять требования регулятора», — говорят банкиры.

Всего за два года с финансового рынка Чувашии ушли 33 микрофинансовые организации, в том числе 11 — на основании добровольного заявления. 22 организации были исключены Банком России из государственного реестра МФО за нарушения законодательства РФ.

Снижение количества участников рынка не отразилось на показателях деятельности МФО. Портфель выданных микрозаймов вырос за 2016 год на 21,3% и достиг к концу года 542 млн рублей. Всего микрофинансовыми организациями было заключено 119 тыс. договоров займа (на 7,2% больше, чем за 2015 год) на сумму 1,5 млрд рублей.

В банке напоминают, что МФО — «полноценные участники финансового рынка». И советуют перед тем, как обратиться за микрозаймом, проверить, легально ли работает та или иная организация. Все МФО также должны входить в состав одной из саморегулируемых организаций.