Итоги полугодия KAZ Minerals: рост производства меди и золота в 2 раза

Астана, , 18:25 — REGNUM Наращивание производства на месторождениях Бозшаколь и Актогай позволило Группе KAZ Minerals увеличить производство меди и золота

В Казахстане первом полугодии 2017 года Группа KAZ Minerals произвела 118 тыс тонн меди, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года — тогда было произведено 56 тыс. тонн. При этом только в первом квартале 2017 года было произведено 52 тыс. тонн, а во втором квартале — 66 тыс. тонн меди. Основная причина роста производства — наращивание производственной деятельности на новых проектах Бозшаколь и Актогай.

Правда одновременно идет сокращение по производству в Восточном регионе и Бозымчаке, которое составило — 19%. В планах компании — по итогам 2017 года обеспечить производство в размере 225−260 тыс. тонн меди.

Показатели Группы KAZ Minerals

первое полугодие 2017 года первое полугодие 2016 года Добыча руды, млн тонн (+56%) 34,421 22,099 Переработка руды, млн тонн (рост в 3,8 раз) 18,229 4,748 Выщелачивание руды, млн тонн (-4,4%) 8,297 8,679 Производство меди, тыс. тонн (в 2,1 раза) 118 56,3 Бозшаколь 52 10,1 Актогайский сульфид (рост в 5 раз) 22,6 - Актогайский оксид (+92%) 10,4 5,4 Восточный регион и Бозымчак (-19%). 33 40,8 Производство цинка в концентрате, тыс. тонн (-18%) 32,3 39,6 Производство золота, тыс. унций (в 2,06 раз) 93 45,1 Производство серебра, млн унций (+12,8%) 1,756 1,56

Всего за первое полугодие 2017 годы Группой добыто 34,421 млн тонн руды, что на 56% больше чем в аналогичном периоде 2016 года. Переработка руды продемонстрировало увеличение в 3,8 раз и составила 18,229 млн тонн.

«На рост переработки повлияло увеличение пропускной способности на обогатительных фабриках (ОФ) по переработке сульфидной руды Бозшаколя и Актогая. Среднее содержание меди в переработанной руде в первом полугодии 2017 года — 0,76%. Из непереработанной руды 8,3 млн. тонн оксидной руды размещено на панелях кучного выщелачивания Актогая, 9 млн тонн каолинизированной руды складировано на Бозшаколе», — отмечается в отчете.

Производство золота увеличено в обозреваемом периоде в 2 раза и составило 93 тыс. унций, тогда как в первые шесть месяцев 2016 года было произведено 45,1 тыс. унций. Группа объясняет это наращиванием производства на Бозшаколе, где содержание золота в руде оказалось выше, чем предполагалось. Однако с июля 2017 года ожидается снижение содержания.

Производство серебра тоже показало хоть и не такой большой, но все же рост. Он составил 12,8% и объем произведенного Группой серебра составил 1,76 млн унций. Рост связан как с наращиваниям производства на Босшаколе, так и более высоким содержанием серебра в руде Восточного региона.

С отчетом Группы на русском языке можно ознакомиться здесь, более полные данные представлены на английском языке и с этим отчетом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Группа KAZ Minerals — крупная медедобывающая компания в Казахстане. Группа ведет операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в ВКО. В 2016 году общий объем производства меди в катодном эквиваленте составил 140 тыс. тонн, в качестве попутной продукции произведено 75 тыс. тонн цинка в концентрате, 120 тыс. унций золота в эквиваленте слитков и 3,103 млн унций серебра в эквиваленте слитков.

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