Узбекистанских экспортеров освободили от обязательной продажи валюты

Ташкент, , 16:41 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал сегодня, 28 июля, постановление, согласно которому с 1 августа экспортеры освобождаются от обязательной продажи 25% валютной выручки от экспорта товаров (работ, услуг).

Документ издан «в целях дальнейшего экономического стимулирования деятельности отечественных предприятий-экспортеров и фермерских хозяйств, увеличения ими объемов производства и поставки на экспорт конкурентоспособной на внешних рынках продукции».

Центральному банку Узбекистана поручено в срок до 1 августа провести среди уполномоченных коммерческих банков страны и хозяйствующих субъектов-экспортеров, включая фермерские хозяйства, широкую разъяснительную работу по механизму реализации порядка, установленного постановлением.

«Министерству юстиции и другим заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления», — говорится в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и председателя Центрального банка Мамаризо Нурмуратова.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1 июня 2017 года хозяйствующим субъектам Узбекистана разрешено осуществлять экспорт товаров собственного производства, за исключением свежей плодоовощной продукции, винограда, бахчевых культур, а также сырьевых товаров, без предоплаты.

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