Правительство Латвии разрешило продать американцам латвийские телеканалы

Рига, , 14:31 — REGNUM Кабинет министров Латвии разрешил контролируемому инвестиционной компанией из США Providence Equity Partners литовскому мобильному оператору Bite Lietuva купить латвийские медиакомпании TV3 Latvia, Latvijas neatkarīgā televīzija и Star FM, сообщает LETA.

Как отметили представители правительства, три компании занимают существенную долю на латвийском рынке средств массовой информации. Согласно недавно одобренным поправкам к закону о национальной безопасности, при покупке 100% долей капитала в таких компаниях требуется получить разрешение правительства.

Принимая решение, Кабинет министров оценил полученные от органов госбезопасности заключения о данной сделке, предоставленную компанией Bite Lietuva информацию о собственниках, а также другую доступную существенную информацию.

В конце мая 2017 года Совет по конкуренции получил и сейчас рассматривает сообщение о сделке, в результате которой Bite Lietuva получает контроль над всеми компаниями шведской группы MTG Broadcasting AB в Латвии. MTG в Латвии принадлежат телеканалы TV3, TV3+, TV6, LNT, «Канал 2» и радиостанция Star FM, а также интернет-порталы Tvplay и Skaties. Сделка включает продажу 100% долей бизнеса за 115 млн евро, что соответствует стоимости предприятия. Решение продать балтийский бизнес вытекает из происходящих в MTG изменений — переноса фокуса бизнеса с традиционных вещающих организаций на глобальную цифровую развлекательную среду.

Напомним, Providence Equity Partners в странах Прибалтики управляет группой предприятий побильных телекоммуникаций Bite Group и контролирует 28,5% долей капитала латвийского провайдера услуг интернета и кабельного телевидения Baltcom.