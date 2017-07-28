Франция национализирует верфи STX, Италия не согласна

Рим, , 12:53 — REGNUM Французское правительство решило национализировать верфи STX в городе Сен-Назер: подтверждение пришло непосредственно от министра экономики Брюно Ле Мэра. Газета Le Monde отмечает, что решение принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. Однако, оно было принято всего за несколько часов до истечения срока для французского государства использовать преимущественное право покупки контрольного пакета акций судоверфи, на данный момент Франция обладает 33% капитала, а итальянская компания Fincantieri выиграла тендер на возможность купить остальные акции и стать моноритарным акционером.

Французский план, как заявил министр экономики на пресс-конференции — гарантировать, чтобы «уникальные навыки, наработанные на верфях в Сен-Назере, остались во Франции». «Наша цель состоит в том, чтобы защищать стратегические интересы». Как подчеркивает французская сторона, это временная национализация, Париж не приостанавливает переговоры с Италией и расширяет поиск нового промышленного партнера. Ле Мер заявил, что 1 августа навестит своих коллег в Италии для обсуждения вопроса. Также министр напомнил, что Франция предлагала Fincantieri разделить акции пополам и управлять верфями STX вместе, однако, Италия отвергла такое предложение.

Решение Парижа национализировать верфи рассматривается Италией как еще один шаг к негласному соперничеству, первым «неприятным» событием в этой цепочке стала встреча, организованная Макроном между лидерами Ливии Сараджем и Хафтаром. Министр экономического развития Италии Карло Календа и министр финансов Пьер Карло Падоан опубликовали совместное заявление, в котором назвали решение французского правительства «не следить за уже достигнутыми договоренностями серьезным и непонятным» и подчеркнули, что ранее достигнутое соглашение гарантировало защиту уровня занятости во Франции и французского ноу-хау через сбалансированное управление с подлинно европейской точки зрения.

«Мы считаем, что обязательства, уже взятые со стороны Fincantieri для защиты французских интересов, не могут выступать причиной, по которой итальянская компания, ведущая в своей отрасли, не может иметь большинство в STX», — заявили министры. Они также подтвердили встречу с министром Франции, запланированную на следующий вторник в Риме. «Национализм и протекционизм не являются приемлемой базой, которая может регулировать отношения между двумя крупными европейскими странами. Для реализации совместных проектов необходимо доверие и взаимное уважение», — подчеркнула итальянская сторона.

На верфях в городе Сен-Назер производят как гражданские, так и военные суда. На сегодняшний день две трети акции верфи STX принадлежат одноименному южнокорейскому судостроительному концерну. В мае 2016 года концерт объявил о банкротстве. Пакет акций завода был выставлен на аукцион, итальянская компания Fincantieri стала единственной, кто подал официальную заявку на выкуп верфи, однако, переговоры между Италией и Францией зашли в тупик. На верфях STX производят также авианосцы «Мистрали», заказ на покупку которых подавала и Россия, но из-за санкций, введенных против России после событий на Украине, Франция решила продать их Египту.