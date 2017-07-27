«ЕР» займется контролем необоснованных проверок бизнеса и он-лайн кассами

Москва, , 22:08 — REGNUM На основе полученных данных в результате второго этапа мониторинга внедрения онлайн-касс, проведенного в регионах, в МВД РФ и Генпрокуратуру РФ направлен запрос с просьбой отменить проверки для предпринимателей, не успевших по объективным причинам, в частности, из-за отсутствия доступа к интернету, перейти на новую контрольно-кассовую технику (КТТ). Об этом заявила журналистам сопредседатель Предпринимательской платформы «Единой России» Марина Блудян.

«В настоящее время контроль за наличием ККТ лежит не только на налоговой инспекции, но и на МВД. Письма Минфина и ФНС, которыми временно отменяются проверки для добросовестных предпринимателей, действуют для надзорных налоговых органов. Мы заявляли о необходимости таких писем еще на первой рабочей встрече в марте и добились этого решения от ответственных ведомств. В то же время сотрудники МВД допускают подобные действия в отношении добропорядочных предпринимателей. Предпринимательская платформа направила запрос в МВД РФ и в Генпрокуратуру РФ с просьбой отменить проверки для добросовестных предпринимателей», — отметила Марина Блудян.

Дмитрий Сазонов

Текст запроса был подготовлен на основе итогов второго этапа мониторинга Платформы, в котором собраны данные о зонах покрытия сетью Интернет в регионах. Как рассказал руководитель мониторинговой группы Предпринимательской платформы «Единой России» по внедрению онлайн-касс, в опросе приняло участие 4 250 предпринимателей во всех 85 регионах, что, по его мнению, является более чем показательной выборкой.

«По сути, это не опрос, а обращения граждан к депутатам и Предпринимательской платформе. На базе инфраструктуры региональных отделений нам удалось получить такой результат. Это говорит о высоком уровне доверия предпринимателей к региональным отделениям и Партии в целом. Они рассчитывают на защиту, доведение информации об их проблемах до руководства регионов», — подчеркнул Дмитрий Сазонов.

«Именно получение информации от предпринимателей, у которых нет интернета, дали нам полную картину: 23,4% респондентов ответили, что в их населенном пункте нет возможности подключить интернет, а именно на месте применения касс не могут подключить интернет уже 35,8%. Именно эта категория может быть подвергнута преждевременным проверкам, — полагает Дмитрий Сазонов, — и региональными властями такие территории не определены в качестве тех, кто не должен применять новые онлайн-кассы, а жители сигнализируют, что у них нет возможности подключить интернет».

Выявленные несоответствия Предпринимательская платформа направила высшим должностным лицам субъектов РФ с целью устранить недоработки по утвержденным перечням населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к интернету. А также направит в Минкомсвязь с целью доработки программы устранения цифрового неравенства.

«Эта информация должна стать руководством к действию», — считает Дмитрий Сазонов.

Кроме того, Предпринимательская платформа «Единой России» направила запрос в ФАС с целью проверки обоснованности цены на накопители для новых онлайн-касс.

Предпринимательская платформа «Единой России» направила запрос в Федеральную антимонопольную службу России с просьбой проверить обоснованность цен на накопители, используемые в новых онлайн-кассах, сопредседатель Предпринимательской платформы «Единой России» Марина Блудян.

«По результатам проведенного мониторинга предпринимательской платформой было принято решение обратиться в ФАС с просьбой проверить обоснованность цен на накопители для новых онлайн-касс. Цена накопителей порой попросту неадекватна. Все знают, сколько стоит обычная «флэшка», однако поставщики поставляют их по ценам, которые многократно завышены. Кроме того, недовольство предпринимателей вызвано тем, что им предлагают целый пакет услуг, в который входит цена самого аппарата, цена подключения и обслуживания, цена фискального накопителя и его обслуживания. Им приходится оплачивать тариф за год вперед, сумма получается значительной, особенно для мелких предпринимателей», — рассказала Марина Блудян.

«Реформа касается огромного количество граждан нашей страны, поэтому нельзя допустить того, чтобы расходы предпринимателей в виду завышенных тарифов на новую контрольно-кассовую технику легли на плечи обычных потребителей услуг», — заключила сопредседатель Предпринимательской платформы.

По результатам мониторинга, средняя цена внедрения онлайн-касс составила 76 500 рублей. Если пересчитать на текущие затраты для 1 150 000 предпринимателей, которые должны перейти на новое оборудование в этом году, получается колоссальная цифра, почти в 88 млрд рублей в виде дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей. Но в следующем году должны перейти те предприниматели, кто ранее вообще не использовал эти кассы, а их порядка 5 млн человек, и это уже плюсом 382 млрд 500 млн рублей.

«И, если сейчас возникают серьезные вопросы к срокам доставки, то что будет в следующем году, когда необходимо поставить техники в пять раз больше? Очевидно, что поставщики не в силах будут справиться с объемом, а предприниматели окажутся крайними», — заявил руководитель мониторинговой группы Предпринимательской платформы «Единой России» по внедрению онлайн-касс Дмитрий Сазонов.

Он также добавил, что большинство опрошенных из 4 250 — предприниматели, использующие единый налог на вмененный доход.

«Они сейчас не используют кассы, их реформа коснется в следующем году. Именно они больше всего не согласны с реформой (78,5%). И именно они сейчас нуждаются в особой защите и учете их интересов. Для предпринимателей, ранее не использовавших контрольно-кассовую технику, необходимо максимально удешевить переход на онлайн-кассы. Мы будем прорабатывать варианты решения, вплоть до внесения поправок в закон с целью переноса срока вступления в силу закона для предпринимателей, которые должны перейти с 1 июля 2018 года, а также разработки облачного приложения для телефона или планшета с возможностью вывода чека на экране», — заключил Дмитрий Сазонов.