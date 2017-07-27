Оборот Facebook увеличился до $9,3 млрд

Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Чистая прибыль Facebook во втором квартале 2017 года составила почти $4 млрд, пишет 27 июля Die Zeit.

Об этом глава корпорации Марк Цукерберг сообщил по окончании биржевого дня в США 26 июля.

Данная сумма на 71% больше аналогичного периода в 2016 году, тогда по итогам первых двух кварталов выручка компании составила $2,3 млрд.

Сообщается, что оборот американской компании увеличился на 45% и составил $9,3 млрд.

Большая часть из этой суммы — доходы от рекламы, которые выросли почти в два раза.

Цукерберг подчеркнул, что «у компании был хороший второй квартал и хорошее первое полугодие».

Напомним, число пользователей крупнейшей социальной сети в мире составляло на конец июня 2017 года более двух млрд человек, что на 17% больше, чем год назад.

При этом более 1,32 млрд пользователей пользуются Facebook на постоянной основе.