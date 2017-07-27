Рубль воспользовался слабостью доллара

Москва, , 10:52 — REGNUM В среду, 26 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 47,25 коп. (-0,79%), до 59,39 руб., курс евро — на 1,75 коп. (-0,03%), до 69,71 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-35,0%), евро/рубль — 252,2 млн евро (-26,06%).

Торги на Мосбирже открылись незначительным снижением по доллару и евро. Боковое движение по рублёвым парам наблюдалось до выхода еженедельного отчета Минэнерго США. После публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов цена на нефть сорта Brent превысила уровень $51 за баррель. Курс доллара на новостях снизился до 59,62 руб., курс евро — до 69,34 руб.

Запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июля, снизились на 7,2 млн, до 483.4 млн баррелей (прогноз был 2,980 млн баррелей). Также сократились добыча, запасы бензина и дистиллята.

Дополнительную поддержку рубль получил от успешных аукционов Минфина РФ и ослабления американского доллара после заседания FOMC. В среду Минфин на аукционах в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 млрд рублей при совокупном спросе в 69,2 млрд рублей. Интерес к российским бумагам вернулся. Индекс государственных облигаций России (RGBI) вырос на 0,12%, до 137,42.

Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки по федеральным фондам в диапазоне 1,00% — 1,25%. Решение совпало с ожиданиями рынка. Трейдеры отреагировали продажами доллара не на само решение оставить ставки, а на текст сопроводительного заявления. Из-за замедления инфляции они начинали закладывать в цены сценарий, в котором ФРС США больше не будет повышать ставку в этом году.

Воспользовавшись слабостью доллара, курс рубля вернулся к уровню 56,36 руб. Против евро рубля выиграл 0,03%, поскольку единая валюта заметно подорожала к доллару на рынке форекс. Пара евро/доллар после заседания FOMC выросла на 120 пунктов, до 1,1747.

В четверг на торгах в Азии Brent стоит $50,88. Ближайшая цель — $51.30. Американский доллар торгуется ко всем основным валютам в минусе и тенденция к его дальнейшему ослаблению сохраняется. В связи с этим по паре доллар/рубль ожидается падение до 59 руб. Курс евро может вернуться к уровню 70,10 руб.

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