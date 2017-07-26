Казахстанский пенсионный фонд: доход все еще ниже инфляции

Астана, , 18:39 — REGNUM По итогам первого полугодия 2017 года чистый инвестиционный доход, распределенный на счета казахстанских вкладчиков Единого национального пенсионного фонда, составил 205,7 млрд тенге (37,74 млрд рублей). Об этом сегодня, 26 июля, сообщила пресс-служба ЕНПФ.

Однако в отчете самого ЕНПФ отмечается, что размер начисленного инвестиционного дохода за 6 месяцев 2017 года составил 211,97 млрд тенге (38,89 млрд рублей). Таким образом, доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков за период с 1 января по 30 июня 2017 года, составила 3,01%. Разница в представленных данных составляет 6,27 млрд тенге (1,15 млрд рублей).

ЕНПФ также представил структуру инвестиционного дохода за первое полугодие 2017 года, где общий инвестиционный доход составил 221,97 млрд тенге (40,73 млрд рублей). По представленным данным видно, что убыток от переоценки иностранной валюты составил порядка 35,97 млрд тенге (6,6 млрд рублей). Если взглянуть на саму структуру вкладов в разрезе валют, то 72,78% приходится на тенге, 26,6% — на доллары США, 0,48% — на российские рубли и 0,15% — на другие валюты.

Структура инвестиционного дохода ЕНПФ за 1 полугодие 2016 года

Наименование Сумма, млрд тенге Сумма, млрд рублей Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 256,30 47,03 Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг 0,05 0,01 Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты -35,97 -6,60 Прочие доходы (убытки) 1,59 0,29 Итого: 221,97 40,73 По данным ЕНПФ

«Всего по состоянию на 1 июля 2017 года пенсионные активы ЕНПФ без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат составили 7 138,97 млрд тенге, что на 458,83 млрд больше, чем на начало года, когда этот показатель составлял 6 680,14 млрд тенге. При этом средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ, по состоянию на 1 июля текущего года составила 8,1% годовых», — сообщает фонд.

По самой структуре инвестиционного портфеля, которая также представлена на сайте ЕНПФ, можно отметить рост пакета управляемых активов на 6,87%, при этом общий прирост доходности составил 6,75%.

Наибольший объем в портфеле активов, или 42,43%, занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан. Их рост составил 4,05% или 117,92 млрд тенге (21,64 млрд рублей), а общая сумма с учетом роста 3,03 трлн тенге (0,56 трлн рублей).

На втором месте по объему денежных средств — облигации банков второго уровня, которые занимают 19,13% или 1,37 трлн тенге (0,25 трлн рублей). Однако по данному пункту наблюдается отрицательная динамика в 5,82%.

«За отчетную дату были приобретены облигации БВУ РК в объеме 12,99 млрд тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 12,5% годовых. Продаж облигаций БВУ РК не было. Средневзвешенная доходность к погашению облигаций БВУ РК в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 9,8% годовых», — отмечает ЕНПФ.

На третьем месте идут облигации квазигосударственного сектора, которые занимают 11,32% от всех средств, но и тут идет снижение на 10,22%.

Наибольший прирост наблюдается по пункту «Денежные средства на инвестиционных счетах», который вырос на 258,2 млрд тенге (47,38 млрд рублей) или на 170,05%. Их объем в общем портфеле составляет 5,74%, тогда как на начало 2017 года он составлял 2,27%. А наибольшее падение приходится на депозиты банков второго уровня и составляет 16,41% или 65,64 млрд тенге (12,04 млрд рублей).

«В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ были размещены вклады БВУ общим объемом 3,18 млрд тенге со средневзвешенной ставкой вознаграждения 8,00% годовых. При этом в портфеле ПА ЕНПФ произошло погашение основного долга вкладов БВУ РК на сумму порядка 64,59 млрд тенге. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК за отчетный период составила 10,7% годовых», — поясняют в фонде.

Подробнее с отчетом можно ознакомиться по ссылке.

Структура инвестиционного портфеля ЕНПФ на 01 июля 2017 года

Наименование Доля в портфеле млрд тенге млрд рублей ГЦБ РК (+4,05%) 42,43% 3 028,74 555,73 Облигации БВУ РК (-5,82%) 19,13% 1 365,84 250,61 Облигации квазигосударственных организаций РК (-10,22%) 11,32% 808,13 148,28 ГЦБ иностранных государств (+16,75%) 5,97% 426,14 78,19 Денежные средства на инвестиционных счетах (+170,05%) 5,74% 410,04 75,24 Депозиты (-16,41%) 4,68% 334,27 61,33 Депозиты в иностранных банках (средства вложены в обозреваемом периоде) 3,85% 274,56 50,38 Акции и депозитарные расписки эмитентов РК (13,63%) 2,03% 144,82 26,57 МФО (-7,21%) 1,13% 80,39 14,75 Корпоративные облигации эмитентов РК (-12,74%) 1,03% 73,33 13,46 Корпоративные облигации иностранных эмитентов (-6,95%) 1,80% 128,34 23,55 PPN (структурные ноты) (-4,28%) 0,42% 30,28 5,56 Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (-7,35%) 0,24% 16,98 3,12 РЕПО (средства вложены в обозреваемом периоде) 0,02% 1,50 0,28 Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) (-3,59%) 0,22% 15,61 2,86 Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК (+6,87%) 7 138,97 1 309,90 Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат 2,15 0,39 Итого пенсионные активы (+6,75%) 7 141,12 1 310,30 По данным ЕНПФ

Напомним, 12 июля ЕНПФ представил информацию по проблемной задолженности, которая составила 40,5 млрд тенге (7,43 млрд рублей) или менее 1% от портфеля.

Напомним также, в мае 2017 года ЕНПФ оказался в центре скандала в связи со своей инвестиционной деятельностью — фонд вложил 250 млн долларов США в ценные бумаги Международного Банка Азербайджана, оказавшегося на тот период на грани дефолта. Далее Национальный банк Казахстана совместно с правительством Республики Казахстан провели ряд переговоров по данному вопросу как с правительством Азербайджана, так и с самим банком. Вопрос решился только на прошлой неделе: 18 июля 2017 года стало известно, что Международный Банк Азербайджана принял план реструктуризации, за который проголосовало 93,9% кредиторов. Отмечается, что ЕНПФ выбрал вариант, предусматривающий обмен долга на государственные ценные бумаги Азербайджана на 15 лет со ставкой 3%.

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Учитывая то, что общая доходность ЕНПФ составила по итогам первого полугодия 2017 года, примерно такое же значение, а именно 3,01%, процентной ставки, по всей видимости, не сильно смущает ЕНПФ. Пока единственным явным минусом является то, что деньги инвестированы в «чужую страну».

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