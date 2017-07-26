Таджикистан будет поставлять Узбекистану электричество

Ташкент, , 15:46 — REGNUM Узбекистан и Таджикистан договорились о поставках таджикской электроэнергии в приграничные районы Сурхандарьинской области, сообщил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM источник в АО «Узбекэнерго».

В настоящее время принято решение о восстановлении поврежденных линий электропередачи с обеих сторон, отметил собеседник агентства.

Напомним, что Узбекистан в 2009 году вышел из единой энергосистемы Центральной Азии, была разрушена и система обмена электроэнергией на приграничных территориях соседних стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Узбекистана функционируют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тысяч МВт. Общая мощность 16 электростанций ГАК «Узбекэнерго» — 12,04 тысячи МВт, в том числе мощность ГЭС — более 1,9 тысячи МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру министерства сельского и водного хозяйства. Потенциальная возможность производства электроэнергии — 56−57 миллиардов кВт.