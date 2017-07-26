Темпами капремонта домов в Барнауле заинтересовались краевые власти

Барнаул, , 12:17 — REGNUM В Барнауле провели проверку многоквартирных домов, где реализуют краткосрочные планы краевой программы капремонта 2016−2017 и 2017−2019 годов. Поскольку по плану 2017 года в столице Алтайского края требуется отремонтировать несколько сотен жилых объектов, а погодные условия их скорому ремонту не способствуют, возникли определенные опасения в соблюдении сроков выполнения некоторых работ. Вопросы и проблемы с выездом на место обсудили первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев, министр строительства транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев и генеральный директор НО «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (Регоператор) Александр Пономарев. Подробности сообщает официальный сайт края.

Под пристальное внимание чиновников попали семь многоквартирных домов на улицах 1 Мая, Антона Петрова, Молодежная, Советской Армии и переулке Геблера. Из положительных моментов было отмечено, что горожане ответственно относятся к реализации программы, собираемость взносов по Барнаулу составляет 91%, при этом необходимо повышать ответственность подрядных организаций.

Говоря о необходимости соблюдения сроков и обеспечения высокого качества ремонта, Сергей Локтев обратил особое внимание на реконструкцию крыш. Штормовой характер погоды, преобладающей этим летом на Алтае, уже проверил на прочность несколько конструкций в Барнауле.

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«Для недопущения затопления квартир во время дождей Регоператор разработает рекомендации по производственному процессу этого вида работ», — сказано в официальном сообщении пресс-службы краевого правительства на этот счет.

Также было решено обеспечить более наглядное информирование граждан, в домах которых осуществляется капремонт. Тем, чтобы у каждого дома был установлен щит с информацией о видах ремонта, сроках, указанием контактных телефонов ответственных специалистов позаботился Регопаратор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, реализация программ капитального ремонта в регионах вошла в активную фазу. Темпы заключения контрактов на проведение работ, по сравнению с прошлым годом, увеличились на 15%. Как отметил 13 июня замглавы Минстроя России Андрей Чибис в ходе селекторного совещания по вопросам реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подобного результата удалось достичь благодаря переходу к новому порядку отбора подрядных организаций.

В числе наиболее активных регионов по реализации программы капремонта были названы Воронежская, Тульская, Вологодская, Курганская области, Ставропольский и Алтайский края, Республика Удмуртия. Всего в 2017 году в России планируется отремонтировать более 45 тыс. многоквартирных домов.

«Программа капитального ремонта заработала в полную силу на всей территории страны, при этом, обращаю внимание на безусловное выполнение краткосрочных планов в полном объеме. Планы, в свою очередь, должны быть рассчитаны из объёма средств, поступивших от собственников», — подчеркнул Андрей Чибис.

Добавим, программа капремонта-2017 в Алтайском крае корректировке не подвергалась.

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