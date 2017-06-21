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33 несчастья: последствия урагана устраняют в Барнауле

Происшествия

Обесточивание элекпроподстанций, отключение воды, потопы на дороге и в суперкаркетах, завалы из сломанных деревьев оставил после себя барнаульцам штормовой ветер с грозой

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Размер градин, выпавших в пригороде Барнаула
Иллюстрация: Юлия Макарова-Макалина
Размер градин, выпавших в пригороде Барнаула

Барнаул, 21 июня 2017, 07:56 — REGNUM  Все сегодняшнее утро Барнаул оправляется после штормового ветра с грозой, бушевавших в городе накануне вечером. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-центр городской мэрии, в Железнодорожном районе, где подтопленными оказались 10 частных домов, воду пришлось откачивать при помощи помп. К тому же, у многих горожан (почти половина района) отсутствовало электричество. Встали трамваи и троллейбусы. Подачу света восстанавливали порядка 5 часов (с 21:00 до 02:00, прим. ИА REGNUM ).

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Поломанное штормом дерево повисло на проводах. Центральный район Барнаула
Иллюстрация: Barneos22
Поломанное штормом дерево повисло на проводах. Центральный район Барнаула

Проблему с обесточиванием устраняли и в Центральном районе, в том числе в микрорайоне Затон. В Индустриальном районе отключение электричества привело к перебоям в водоснабжении. Устранить поломку удалось только к 23:00. Также в оперативном режиме (до 3 часов утра сегодняшнего дня, прим. ИА REGNUM ) проводилось устранение затопления подвальных помещений дома по улице Панфиловцев, 24.

Огромная грозовая туча, накрывшая Барнаул, доставила немало неприятностей автомобилистам и пешеходам, которые вынуждены были снимать обувь и идти по лужам босиком. Реки воды текли по улицам Малахова, А. Петрова, Попова и 50 лет СССР. В них глохли и тонули автомобили. Люди часами стояли в пробках.

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Потоп после дождя на дорогах в Барнауле
Иллюстрация: Barneos22
Потоп после дождя на дорогах в Барнауле

Потоки дождевой воды лились даже в супермаркетах. По данным Barnaul22, в гипермаркете «Лента» на Павловском тракте во время грозы пробило крышу, и водопад хлынул прямо на торговые полки с продуктами.

Второй инцидент произошел в недавно открывшемся после зимнего обрушения крыши магазине «Ашан» (ТЦ «Галактика»). Там тоже заливало товары.

Немало хлопот коммунальщикам доставили поломанные деревья и ветки, которыми в изобилии оказались засыпаны многие городские дороги и дворы.

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Грозовой разряд над Барнаулом
Иллюстрация: Ирина Смирнова-Клевко
Грозовой разряд над Барнаулом

«Уже ночью в городе приступили к уборке сломанных ветром веток и поваленных деревьев, в течение дня эти работы продолжатся», — подчеркнули в мэрии.

Тем временем, жители районов края и пригорода Барнаула публикуют в соцсетях многочисленные фотографии градин, которые в обилии засыпали садовые участки и огороды.

«Утренняя инвентаризация показала, что половина посадок убита, половина побита», констатировала Юлия Макарова-Макалина.

Жители райцентра Топчиха опубликовали видео с градом и утверждают, что стихия бушевала не менее 20 минут.

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Град в Топчихе
Иллюстрация: Barneos22.ru
Град в Топчихе

Между тем в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю напомнили, что период жаркой погоды и неблагоприятные погодные условия сохраняются и сегодня.

«21 июня на территории Алтайского края в отдельных районах возможен дождь, гроза, град, при грозах местами сильный дождь. Ветер юго-западный 4−9 м/с с усилением до 12−17 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 17−22 м/с.», — отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на ближайшие три дня в регионе действует штормовое предупреждение. По причине жаркой и ветреной погоды не исключены лесные пожары.

Читайте ранее в этом сюжете: Гроза оставила барнаульцев без электричества

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