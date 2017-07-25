Работающим пенсионерам в РФ повысят пенсии с 1 августа

Москва, , 13:23 — REGNUM Работающим пенсионерам в Российской Федерации в августе 2017 г. повысят пенсию, учитывая перерасчет за работу в прошлом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«В августе 2017 г. работавшие в 2016 г. пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере, — сообщили в ведомстве. — Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью 3-х пенсионных баллов в 2016 г. в денежном эквиваленте».

В ПФР добавили, что для большинства пенсионеров в стране максимальная прибавка составит чуть более 220 рублей.

Напомним, в основных параметрах бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 и плановые 2019−2020 г. написано, что с 1 февраля 2018 г. пенсии для неработающих граждан РФ планируется проиндексировать на 3,8%. Таким образом, цена пенсионного балла вырастет до 81,57 руб. с нынешних 78,58 руб.