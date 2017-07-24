«Речь идет об энергобезопасности самого северного региона страны»

Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM Загрузка ядерного топлива в реакторы первой в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов» состоится в Мурманске на базе «Росатомфлота» (предприятие госкорпорации «Росатом»). Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, пуск реакторов состоится на базе «Росатомфлота» после того, как ПАТЭС будет достроена на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и транспортирована в Мурманск без топлива на борту. Дело в том, что плавучая АЭС — это уникальный проект, и в настоящее время возникла неопределенность с применением разработанных в свое время положений морского права к проекту плавучего атомного энергоблока.

«Морское право не успело за нашими разработками, в нем отсутствует понятие «несамоходного плавучего ядерного объекта». Поэтому многие вопросы, которые задают нам наши соседи и партнеры по Балтийскому региону, юридически не могут быть решены», — пояснил глава Росатома.

«Поэтому, чтобы избежать двойной трактовки, «серых зон» в регулировании передвижения плавучего энергоблока от Санкт-Петербурга до Певека, мы решили провести загрузку топлива как можно ближе к объекту потребления. Загрузка произойдет в Мурманске, после окончания строительства (энергоблока). Одновременно в Мурманске пройдут комплексные швартовные испытания, которые полностью ответят на вопросы о стопроцентной безопасности плавучего блока», — рассказал Лихачев, добавив, что база «Росатомфлота» в Мурманске обладает всей необходимой инфраструктурой, специалистами и компетенциями для загрузки ядерного топлива. И это решение оправданно также с экономической и технологической точек зрения и основывается на многолетнем опыте безопасной эксплуатации атомного ледокольного флота.

Транспортировка ПАТЭС по Балтике будет осуществляться без ядерного топлива на борту. «Тем самым мы полностью снимаем существующую юридическую коллизию, и действуем из принципа добрососедства с нашими партнерами», — отметил гендиректор госкорпорации.

«Проект плавучей атомной станции — уникальный, при его реализации российским атомщикам и судостроителям приходится решать целый комплекс новых, доселе не возникавших вопросов, — отметил аналитик OlympTrade Юрий Прокудин. — И не всегда это вопросы носят технологический характер. Казалось бы, атомная станция строится для внутренних нужд на российских предприятиях, однако все равно возникают вопросы, связанные с международным правом — в частности, когда речь заходит о транспортировке. Ведь чтобы пропасть на Росатомфлот в Мурманск, ей придётся обогнуть всю северную Европу. Международное морское право не накладывает сколь бы то ни было существенных ограничений на проход судов с ядерными установками, но в данном случае речь идет о несамоходном объекте и здесь существуют определенные юридические пробелы, которые еще только предстоит заполнять».

«Учитывая, что это первый реализуемый проект такого рода, желание Росатома провести загрузку топлива на своем предприятии — на площадке Росатомфлота — вполне объяснимо, подчеркнул эксперт. — Здесь есть несколько преимуществ. Во-первых, конечно, Балтийский завод — единственный в мире завод по сооружению гражданских судов с атомными силовыми установками. Однако последний раз загрузка топлива на заводе осуществлялась несколько лет назад. Думаю, для специалистов завода будет нелишним отработать эту процедуру на базе Росатомфлота, на котором подобные операции проводятся регулярно. Подобная практика для Балтийского завода будет не лишней в контексте сооружаемой серии атомных ледоколов проекта 22 220. Во-вторых, Росатом получает возможность загрузить свое предприятие дополнительным заказом. Ну и в-третьих, самой базе Росатомфлота будет не лишним отработать операции с топливом на ПАТЭС, имея в виду, что в дальнейшем именно база атомных ледоколов станет базой обслуживания плавучих энергоблоков».

«Каких бы то ни было дополнительных расходов я не вижу, пояснил Прокудин. — И Балтийский завод, и база Атомфлота полностью оснащены для обслуживания судов с ядерными силовыми установками, имеют соответствующую инфраструктуру и подготовленных специалистов. Дополнительных трат здесь нет.

А что выигрывает Росатом, заранее сняв потенциальные риски, связанные с реакцией соседних стран, так это время. Гипотетически действительно правовое урегулирование вопроса прохода плавучего энергоблока через те же Датские проливы может затянуться на неопределенный срок. Подстраховка здесь вполне обоснована. Особенно в контексте того, что ПАТЭС призвана стать замещающей мощностью, которая придет на смену Билибинской АЭС, обеспечивающей сейчас 80% потребностей Чукотки в электроэнергии. Сдача в промышленную эксплуатацию ПАТЭС (декабрь 2019 года) синхронизирована с началом окончательного останова первого энергоблока Билибинской АЭС. Так что речь идет об энергобезопасности самого северного региона страны».