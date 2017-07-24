Узбекистан начнет самостоятельно готовить пилотов гражданской авиации

Ташкент, , 15:33 — REGNUM Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» (Узбекские авиалинии) будет самостоятельно готовить пилотов гражданской авиации на базе собственного Учебно-тренировочного центра (УТЦ), сообщает «Газета.uz».

Ранее узбекистанские пилоты проходили обучение за рубежом, преимущественно в России.

«Общая продолжительность учебы составит около двух лет. Курсы сконцентрируются исключительно на авиационных дисциплинах и практическом обучении пилотированию на тренажерах и в реальных условиях полета. По окончании пилоты получат сертификаты», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что УТЦ авиакомпании располагает процедурными авиационными тренажерами и full-flight симуляторами А320, Boeing-767 и Ил-114−100, позволяющими тренироваться в условиях, максимально приближенных к реальным, а также комплексом аварийно-спасательной подготовки.

Как ИА REGNUM сообщало ранее американская Boeing Co и национальная авиакомпания Узбекистана (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» ввели в эксплуатацию центр по ремонту самолетов в Ташкенте на базе одного из предприятий НАК.

В центре проводится ремонт самолетов Boeing-757 и Boeing-767 и ремонт композитных деталей Boeing-787.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежащий государству. Авиапарк компании насчитывает 33 самолета западного производства: пятнадцать лейнеров Boeing (десять 767−300 и пять 757−200), три аэробуса А-310, десять аэробусов А-320, три среднемагистральных RJ-85, а также два грузовых А300−600 °F.

Недавно авиакомпания приобрела два самолета Boeing Dreamliner.

Узбекистанская авиакомпания выполняет авиарейсы в 21 город стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях.