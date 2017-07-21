Строительство первой в мире ПАТЭС – символ инновационного развития

Санкт-Петербург, , 21:04 — REGNUM Загрузка ядерного топлива в реакторы первой в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов» состоятся в Мурманске на базе «Росатомфлота» (предприятие госкорпорации «Росатом»). Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, пуск реакторов состоится на базе «Росатомфлота» после того, как ПАТЭС будет достроена на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и транспортирована в Мурманск без топлива на борту. Дело в том, что плавучая АЭС — это уникальный проект, и в настоящее время возникла неопределенность с применением разработанных в свое время положений морского права к проекту плавучего атомного энергоблока.

«Морское право не успело за нашими разработками, в нем отсутствует понятие «несамоходного плавучего ядерного объекта». Поэтому многие вопросы, которые задают нам наши соседи и партнеры по Балтийскому региону, юридически не могут быть решены», — пояснил глава Росатома.

«Поэтому, чтобы избежать двойной трактовки, «серых зон» в регулировании передвижения плавучего энергоблока от Санкт-Петербурга до Певека, мы решили провести загрузку топлива как можно ближе к объекту потребления. Загрузка произойдет в Мурманске, после окончания строительства (энергоблока). Одновременно в Мурманске пройдут комплексные швартовные испытания, которые полностью ответят на вопросы о стопроцентной безопасности плавучего блока», — рассказал Лихачев, добавив, что база «Росатомфлота» в Мурманске обладает всей необходимой инфраструктурой, специалистами и компетенциями для загрузки ядерного топлива. И это решение оправданно также с экономической и технологической точек зрения и основывается на многолетнем опыте безопасной эксплуатации атомного ледокольного флота.

Транспортировка ПАТЭС по Балтике будет осуществляться без ядерного топлива на борту. «Тем самым мы полностью снимаем существующую юридическую коллизию, и действуем из принципа добрососедства с нашими партнерами», — отметил гендиректор госкорпорации.

«Для концерна «Росэнергоатом» как заказчика проекта решение о переносе места пуска плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» в г. Мурманск, принятое совместно госкорпорацией «Росатом» и АО «ОСК», является оптимальным, в первую очередь, с точки зрения недопущения срыва сроков ввода ПАТЭС в эксплуатацию. Как ранее было заявлено, мы планируем ввод станции в промышленную эксплуатацию в декабре 2019 года, — отметил заместитель генерального директора — директор по специальным проектам и инициативам концерна «Росэнергоатом» Павел Ипатов. — Запуск ПАТЭС синхронизирован с началом работ по выводу из эксплуатации Билибинской АЭС. Напомню, что концерн «Росэнергоатом» является эксплуатирующей организацией самой северной атомной станции в мире — Билибинской АЭС (Чукотский АО). По утвержденному плану, с 2019 года начинается останов станции. Первый блок будет выведен из работы в 2019 году, оставшиеся три — в 2021 году. В настоящий момент атомная станция обеспечивает 80% электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. Проект ПАТЭС предназначен для замещения выбывающих мощностей, обеспечения электроэнергией развития региона, что снимет угрозу энергобезопасности самого северного региона страны. В Мурманске загрузка ядерного топлива в реакторные установки ПЭБ и проведение комплексных швартовных испытаний будут проводиться специалистами «Балтийского завода судостроения» на базе Росатомфлота. Росатомфлот, входящий в контур Госкорпорации «Росатом», обладает достаточной инфраструктурой, задействованной в настоящий момент под обслуживание атомных ледоколов».

«Санкт-Петербург — колыбель российского судостроения, а Балтийский завод — единственный в мире по строительству гражданских судов с ядерными установками, — напомнил член комитета Государственной думы по энергетике Владимир Катенев. — В этом смысле строительство первой в мире плавучей атомной электростанции на одном из авторитетнейших предприятий нашего города — это символ инновационного развития, активного внедрения высоких технологий, которые будут многие годы работать на благо людей.

Строительство ПАТЭС — это выгодный и важный заказ для Балтийского завода. Он подтверждает наличие уникальных компетенций и производственной базы, которые позволят реализовывать такие проекты в будущем. При этом, с учетом непростой судьбы проекта, мне кажется логичным, что первая загрузка топлива пройдет на предприятии атомной отрасли, чтобы никакие внешние обстоятельства не помешали запуску головной плавучей АЭС».