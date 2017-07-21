Латвийские производители алкоголя выступили с призывом к правительству

Рига, , 16:38 — REGNUM Латвийская ассоциация алкогольной отрасли (ЛААО) призывает правительство придерживаться ранее утвержденного плана повышения акцизного налога, отмечая, что производители поддержат повышение ставок во второй половине 2018 года, если в течение полугода не удастся набрать запланированный Минфином объем налогов без повышения акциза, сообщает LETA.

«Незапланированное, пятикратное (для отдельных категорий напитков) повышение налога, предлагаемое Минфином, — это спонтанная реакция с надеждой получить финансирование для налоговой реформы. Однако, по нашим расчетам, этого не произойдет. Отрасль прогнозирует значительный спад оборота легального алкоголя, утраченные преимущества по сравнению с соседними странами и рост нелегального рынка, что приведет к дополнительной нагрузке для контролирующих учреждений. Мы уверены в обоснованности своих расчетов и просим тех, кто принимает решения, дать нам полгода, чтобы это доказать», — заявил исполнительный директор ЛААО Давис Витолс.

Он добавил, что, если до середины 2018 года поступления от оборота алкоголя не достигнут планов Минфина, ЛААО готова к значительно более стремительному повышению акцизного налога с 1 октября 2018 года, чтобы компенсировать не полученные в первом полугодии доходы. Предложение ассоциации относится ко всем напиткам, кроме пива, которое, по мнению ЛААО, уже давно находится в необоснованно привилегированной позиции из-за более низких ставок.

ЛААО также напоминает об историческом опыте — с 2008 по 2011 годы ставка акциза на алкоголь выросла на 41%, при этом легальные продажи уменьшились на 44%, а поступления от акциза на 16% или 16 млн евро. Дополнительно государство потеряло 35,6 млн евро на НДС.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате проводимой в Латвии налоговой реформы, с начала 2018 года повысится ставка акцизного налога на бензин, дизельное топливо, алкогольные напитки и сигареты. Поправками к закону «Об акцизном налоге» правительство планирует компенсировать потерю налоговых поступлений, которые возникнут в результате реформы. Так, акцизный налог на вино повысится на 18% — с 78 до 92 евро за 100 литров, на пиво — на 24%, с 4,5 до 5,6 евро на каждый объемный процент абсолютного спирта. Акциз на промежуточные алкогольные продукты крепостью от 15 до 22 объемных процентов повысится на 15% — со 130 до 150 евро за 100 литров, на остальные алкогольные напитки — на 15%, с 1450 до 1670 евро за процент абсолютного спирта.

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