Латвийская электроэнергетическая компания закупила газ в Литве

Рига, , 16:25 — REGNUM Крупнейший латвийский потребитель газа — электроэнергетическая компания Latvenergo закупит газ у литовской компании по поставкам и торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) энергетической группы Lietuvos energija, сообщает LETA.

Как заявили в LDT, в 2017 году компания намерена продать в Латвии 1,2 тераватт-часов газа, заняв 10% рынка и став вторым по величине поставщиком газа после Latvijas gāze (Латвийский газ).

Напомним, предприятие Latvijas Gāze поставляет латвийским потребителям газ, импортированный из России. Антироссийская позиция Латвии и желание уйти от энергетической зависимости, заставляет латвийские власти искать альтернативу российскому газу. К этому подталкивают и американские союзники Латвии.

LDT также сообщает, что два груза сжиженного природного газа из США, которые будут доставлены в Литву в августе и сентябре, куплены с учетом растущих заказов. Кроме того, LDT уже начала поставлять газ на Инчукалснкое подземное газохранилище.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, LDT покупает природный газ у российского «Газпром», а сжиженный природный газ — у американской компании Koch Supply & Trading. Сжиженный газ импортируется через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.

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