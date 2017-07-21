Москва, , 11:34 — REGNUM На текущей неделе нефть подорожала более чем на 3%, однако рубль остаётся стабильным и торгуется с утра пятницы на уровне 59,70 рублей за доллар США, сообщил ИА REGNUM Владимир Дядин, ведущий аналитик ООО «Аналитик Сервис».

Продолжающийся более чем полтора года период укрепления рубля исчерпан. Многие инвесторы начали сокращать позиции на укрепление рубля и выводить деньги из рублёвых активов. Игра на разнице процентных ставок, которая приносила спекулянтам прибыль, становится неактуальной из-за риска принятия Конгрессом США более жёстких санкций против России.

Несмотря на падение курса рубля в июне на 6,6% к доллару и 8,2% к евро, рубль остаётся переоценённой валютой относительно цены на нефть. Спрос на валюту в оставшиеся летнее месяцы будет исходить от населения, собирающегося в отпуска, а также от иностранных инвесторов получивших дивиденды по акциям Российских компаний за 2016 год, которые они будут конвертировать в валюту.

В краткосрочной перспективе видится продолжение ослабления рубля, ближайшая цель которого — 61 рубль за доллар США и 70 рублей за европейскую валюту.