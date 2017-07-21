ЕС финансирует блокаду ПМР: «Разве это не элементы внешнего давления?»

Москва, , 01:58 — REGNUM «Официальный запуск 17 июля совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля в пункте пропуска «Кучурган», расположенного на территории Украины, вызывает сожаление», — заявил 20 июля на брифинге замдиректора департамента информации и печати российского МИД Артем Кожин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тем самым, по его словам, были проигнорированы озабоченности Приднестровья в отношении этого шага Кишинева и Киева, предпринятого без консультаций с Тирасполем. «В Приднестровье справедливо указывают на то, что данная акция (а всего в регионе планируется открыть 13 таких контрольно-пропускных пунктов) противоречит достигнутым в процессе приднестровского урегулирования договоренностям о том, что все спорные вопросы должны решаться исключительно за столом переговоров, а действия одной из сторон конфликта не должны наносить ущерба интересам другой. В Тирасполе считают, что создание пояса совместных КПП имеет целью подчинить тотальному контролю экспортно-импортные операции левобережья Днестра и несет в себе угрозу возобновления полной блокады региона. По оценкам приднестровской стороны, прямой экономический ущерб левобережью Днестра может составить десятки миллионов долларов ежегодно», — отметил Кожин.

«Большие вопросы «добавленная стоимость» нового КПП, обустраиваемого, кстати, на средства Евросоюза (6 млн. евро), вызывает и принимая во внимание многолетнюю деятельность в регионе евросоюзовской миссии по контролю за границей (EUBAM). И это в то время, когда в Брюсселе любят порассуждать о безальтернативности для Приднестровья вхождения в Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС. Разве это не элементы внешнего давления?» — отметил представитель МИД РФ.

Он добавил, что Россия в качестве гаранта и посредника приднестровского урегулирования выступает против появления новых раздражителей в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. «Убеждены, что откровенное, заинтересованное обсуждение экономической составлявшей проблемы «Кучургана» в рамках формата «5+2», за скорейший созыв официальной встречи которого мы выступаем, могло бы снизить остроту проблемы», — подвел итог Кожин.

ИА REGNUM напоминает, что 17 июля молдавский премьер Павел Филип и украинский лидер Петр Порошенко открыли первый молдавско-украинский совместный КПП на приднестровском-украинской границе. Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на всем протяжении приднестровско-украинской границы на территории Украины.

Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

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