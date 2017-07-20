Корейский производитель сладостей построит второй завод в Твери — Руденя

Тверь, , 16:51 — REGNUM Один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий планирует открыть новый, уже второй, завод в Твери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи 19 июля губернатора Игоря Рудени и директора по производству ООО «Орион Интернейшнл Евро» Пак Чонг Рюль.

«Ваша компания успешно трудится на территории Тверской области. Правительство региона готово обсуждать пути развития вашего бизнеса и содействовать в реализации дальнейших планов компании в регионе», — подчеркнул Игорь Руденя.

Предприятие предложено разместить на территории индустриального парка «Раслово». Пак Чонг Рюль сообщил, что объем инвестиций в производство на начальной стадии составит порядка 81,3 млн долларов, а в будущем вложения могут быть увеличены в два — три раза. Проект предполагает открытие шести — семи линий по выпуску различных видов кондитерских изделий. Производство будет соответствовать мировым стандартам качества. Работу на новом заводе получат около 200 жителей региона.

Согласно плану, запустить производство планируется уже в 2019 году. Сейчас решаются вопросы земельного и имущественного характера, обеспечения площадки необходимой инфраструктурой.

ООО «Орион Интернейшнл Евро» — головная компания группы «Орион» в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира, в России производства расположены в Новосибирске и Твери. В Твери предприятие компании работает уже более 10 лет — с 2006 года, здесь изготавливается до 7 тыс. тонн кондитерских изделий в год, при этом 80% сырья закупается у российских производителей.