Незаконные стройки и свалки в Крыму поможет обнаружить Роскосмос

Симферополь, , 16:22 — REGNUM В Крыму к концу года планируют реализовать госпроект по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минэкономразвития Крыма, реализация проекта обсуждалась 19 июля на встрече главы ведомства Андрея Мельникова, заместителя председателя комитета Государственого Совета РК Валерия Аксёнова, заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Анатолия Перминова и начальника центра по реализации проектов в области использования результатов космической деятельности РКС Вячеслава Чистякова. Встреча прошла в рамках международного авиационно-космическом салона МАКС-2017 в Подмосковье.

Договорились с Роскосмосом до конца года внедрить в Крыму систему использования результатов космической деятельности. Обозначили приоритеты. Система позволит контролировать использование сельхозземель и лесного фонда, незаконное строительство, свалки», — рассказал Мельников.

Сегодня же, 20 июля, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил журналистам, что власти республики намерены полностью отказаться от ведения точечной застройки.

«Уплотнения городов быть не должно, с точечной застройкой покончено», — сказал Аксенов, заявив, что разрешения на точечную застройку выдаваться не будут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе решением крымских властей было приостановлено возведение всех объектов точечной застройки в Симферополе — всего под «заморозку» попало около сотни объектов.

О то, что хаотичную застройку крымских городов, в частности, курортных, пора приостановить, крымские власти говорят не один месяц. Так, в начале этого года председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Александр Спиридонов назвал ситуацию с застройкой Ялты критичной. В результате глава Крыма Сергей Аксенов приостановил процесс принятия Генплана Ялты, обязав депутатов согласовать документ с Советом министров Республики. В мае глава республики запретил все строительство в приморской зоне Ялты по старым Генеральным планам.

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