В трех районах Кабардино-Балкарии оценивают ущерб от стихии

Нальчик, , 14:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии создана правительственная комиссия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Члены комиссии выехали в Терский, Эльбрусский и Лескенский районы для оценки ущерба, нанесенного обрушившимся на республику ливнем с градом.

Как сообщили20 июля в пресс-службе главы региона, пострадали посевы на площади более двух тысяч гектаров. Комиссия должна выяснить масштабы ущерба.

«Поставлены задачи принять необходимые меры к ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, оказать необходимую помощь пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

В населенных пунктах, подвергшихся удару стихии, в настоящее время работают экстренные службы. Уже к 06:00 20 июля было восстановлено на 90% энергоснабжение всех сел. Ведется ремонт кровли в школах селений Озрек, Верхний Акбаш, Дейское.

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Как сообщало ИА REGNUM, ураган, сопровождавшийся ливнем и градом, размером с перепелиное яйцо, пронесся над Кабардино-Балкарией 19 июля. Градом побило крыши более 150 частных домов и нескольких школ в Черекском и Лескенском районе, в городе Нальчике. В двух районах произошел обрыв линий электропередачи. Больше всего домов остались без крыш в селении Аргудан Лескенского района, здесь введен режим «ЧС». В Черекском районе силы постоянной готовности республики приведены в режим «Повышенная готовность».