Град, штормовой ветер, землетрясение – в Кабардино-Балкарии введен режим ЧС

Нальчик, , 08:41 — REGNUM Целый комплекс неблагоприятных погодных явлений обрушился на Кабардино-Балкарию. После сильной жары на республику пролились ливни с градом, местами бушевал шквалистый ветер. Особенно досталось Лескенскому району, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе регионального управления МЧС. В районе введен режим ЧС.

В сельском поселении Аргудан градом побило крыши 152 домов. Повреждена крыша одного многоквартирного трехэтажного дома, также получила повреждения кровля школы по улице Ленина. Еще одна школа по улице Кабалоевой осталась без крыши в сельском поселении Озрек.

Пострадавших среди жителей нет. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Для оценки ущерба созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям. В связи с прошедшими неблагоприятными погодными явлениями в Лескенском муниципальном районе введён режим «ЧС»,

Пострадал от непогоды и Черекский район. Все силы постоянной готовности республики приведены в режим «Повышенная готовность».

Кроме того, на территории республики 19 июля произошло землетрясение. Сигнал о сейсмособытии поступил в центр управления в кризисных ситуациях в 16:19. Эпицентр землетрясения находился в Терском районе недалеко от сельского поселения Нижний Курп. Толчки амплитудой 2,9 балла были зафиксированы на глубине девять километров. Несколько часов спустя на территории республики произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,3.

По данным МЧС, в результате сейсмособытий каких-либо разрушений, а также сбоев в работе систем энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов не произошло.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС был введен в Черекском и Чегемском районах Кабардино-Балкарии в начале июля 2017 года, когда после ливневых дождей оказалось нарушенным транспортное сообщение с рядом населенных пунктов.

Просела опора на автомобильном мосту, соединяющем город Чегем и поселок Чегем-2 на федеральной дороге «Кавказ». Движение по мосту было закрыто. Дожди также размыли дорогу, ведущую на базу отдыха, расположенную за населенным пунктом Безенги. Около 300 туристов из альплагеря «Безенги» оказались отрезанными от мира. Последствия стихии устраняли несколько дней.