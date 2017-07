«Страны Персидского залива не могут избавиться от нефтяной зависимости»

Эр-Рияд, , 14:27 — REGNUM Богатые энергетическими ресурсами страны Персидского залива уже на протяжении трех лет борются с обвалом цен на нефть. Однако за это время экономики этих стран стали испытывать множество проблем, а их зависимость от нефти совсем не уменьшилась. Такое мнение агентству Bloomberg озвучили несколько экспертов энергетической отрасли.

Как отмечает главный экономист коммерческого банка в Абу-Даби Моника Малик (Monica Malik), шесть членов Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf), в который входят Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии, сократили субсидии и ввели новые налоги для того, чтобы поддержать не нефтегазовые производства, а также чтобы сократить дефицит бюджета. Однако большая часть сбережений была сохранения за счет сокращения расходов, в результате чего темпы принятия реформ в регионе замедлились. В целом прогресс по диверсификации экономики был весьма ограничен.

По мнению эксперта, резкое повышение цен на нефть сегодня маловероятно. Поэтому страны Персидского залива могут восстановить свои финансовые возможности за счет серьезного сокращения расходов, однако они же и приведут к еще большему замедлению темпов роста экономики. Еще один негативный фактор для экономики стран Персидского залива — это конфликт между Катаром и рядом арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Это значительным образом подрывает доверие инвесторов, пока ССАГПЗ находятся в поисках иностранных фондов.

Отмечается, что в Саудовской Аравии и Омана по итогам первого квартала было зафиксировано сокращение дефицита бюджета. Это произошло потому, что цены на нефть эталонной марки Brent выросли в январе до $57,10 за баррель. Доходы от продажи нефти обеих стран, соответственно, увеличились. Однако с тех пор за баррель нефти не дают больше $50. В результате странам снова пришлось балансировать свои бюджеты.

В 2016 году крупнейший нефтепроизводитель в ОПЕК Саудовская Аравия благодаря изменениям в экономики увеличила доходы не нефтегазового сектора. Кроме того, Эр-Рияд в июне 2017 года ввел налог на табачные изделия и газированные напитки. Однако в то же время правительство решило не сокращать некоторые надбавки и бонусы для бюджетников, хотя раньше такая мера была запланирована.

Знакомые с ситуацией источники сообщают, что очередной раунд сокращения субсидий, скорее всего, отложат на боле поздний срок. Это может произойти либо в конце 2017 года, либо в начале 2018 года.

Младший сотрудник Chatham House в Лондоне Дэвид Баттер (David Butter) считает, что в Катаре ситуация в целом зависит как от политических, так и от экономических рисков. В связи с этим финансовые риски только повышаются. Однако в большинстве членов Совета сотрудничества стран Персидского залива по-прежнему сравнительно твердые финансовые позиции. И все же есть несколько базовых вопросов относительно долгосрочной экономической перспективы.

Напомним, что в 2014 голу в нефтяной индустрии произошел самый сильный спад за последнюю четверть века. Цена на черное золото всего за полтора года упала со $115 за баррель до почти $30. В результате множество нефтедобывающих стран были вынуждены серьезно сокращать свои бюджеты.

Для импортеров энергоресурсов эта ситуация, напротив, оказалась очень выгодной. В целом дешевая нефть, по подсчетам экономистов Международного валютного фонда, увеличит глобальный ВВП на 0,2%.

Чтобы переломить ситуацию члены ОПЕК и другие нефтедобытчики, в числе которых Россия, в конце 2016 года приняли историческое решение о согласованном сокращении нефтепроизводства. В течение первого полугодия 2018 года страны должны были уменьшить добычу в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки. В мае этого года было решено продлить действие сделки до марта 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ирак не выполняет условия сделки «ОПЕК плюс» по нефти