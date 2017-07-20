ДНР запускает предприятие «Винтер-Пром»

Донецк, , 13:42 — REGNUM С 1 июня 2017 года в Донецке (ДНР) возобновило работу государственное предприятие «Винтер-Пром», которое специализируется на производстве мороженого. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

По словам и.о. министра экономического развития ДНР, на предприятии сохранился трудовой коллектив.

«Очень важно, что сегодня такие предприятия снова начинают работать. Производство только становится на ноги, но здесь сохранился прекрасный коллектив опытных специалистов. Сейчас выработан план реализации продукции в торговые сети городов и районов республики», — сказала Романюк.

При этом и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин отметил, что в ближайшее время предприятие выйдет на полную производственную мощность.

«Мы с удовольствием откликнулись на любезное приглашение руководства предприятия осмотреть восстановленные производственные линии и готовность предприятия к началу динамичного развития. Мы привезли сюда детей из многострадального Куйбышевского района. Ради них мы работаем, ради них мы живем. А предприятие «Винтер» в ближайшее время выйдет на полную производственную мощность и обеспечит всех жителей Республики качественным и доступным продуктом», — рассказал Кулемзин.

Отмечается, что на «Винтере» работают более 200 человек. Предприятие способно производить до 25 тонн различных сортов мороженого в день. Также «Винтер» планирует выпуск тортов, пельменей и других видов продуктов.

Напомним, 12 июля 2017 года директор госпредприятия «Юзовский металлургический завод» (ЮМЗ) Александр Зубов заявил о переносе запуска метзавода с июля на сентябрь 2017 года. По его словам, ЮМЗ на 80% завершил подготовительные работы по запуску производства.

«Работы по подготовке к запуску завода завершены на 80%. Сам запуск мы планируем на сентябрь… Небольшая заминка заключается в оборудовании — ожидание запчастей, а также необходимо еще доукомплектовать штат сотрудников», — сказал Зубов.

Ранее, 21 июля 2016 года вооруженные представители ДНР взяли под контроль Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), входящий в группу российских компаний «Мечел». После этого ДНР переименовало предприятие в ЮМЗ. С тех пор предприятие так и не возобновило работу. По состоянию на март 2017 года на ЮМЗ работало всего 332 человека (до прихода ДНР на ЮМЗ трудилось несколько тысяч рабочих).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2017 года ДНР ввела временные республиканские администрации на всех частных и украинских государственных предприятиях (более 40 заводов и фирм). Это произошло после отказа их собственников официально платить налоги в бюджет ДНР, перерегистрироваться в правовом поле республик, а также экономической блокады со стороны украинских радикалов. В результате в ДНР фактически остановилась работа металлургической отрасли, в частности не работает ДЭМЗ, на Енакиевском метзаводе работает только одна печь, а работу Донецкого металлургического завода остановили российские собственники и инвесторы еще при Украине.