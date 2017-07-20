«Пока рано говорить об отказе Франции от атомной энергетики»

Париж, , 12:57 — REGNUM Намерение Франции по разработке подробной «дорожной карты» по сокращению доли производства атомной энергетики в общем энергобалансе страны пока значительным образом не повлияют на французскую энергетическую составляющую в целом. Об этом сегодня, 20 июля, ИА REGNUM заявила эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Анна Лобанова.

«Франция является одним из крупнейших экспортеров электроэнергии. По данным за 2016 год, экспорт электроэнергии составил $2,2 млрд, что составило 0,4% от общего объема экспорта. Основными импортерами электроэнергии из Франции являются Италия, Испания, Великобритания, Швейцария и Германия. Экспортируемая электроэнергия вырабатывается на атомных электростанциях, закрытие которых, соответственно, может отразиться и на других странах. При этом о мгновенном закрытии электростанций речи пока не идет, по заявлению министра экологического перехода Франции Николя Юло, в первую очередь, нужно разработать «дорожную карту», что потребует определенного количества времени, поэтому рано говорить о влиянии данного заявления на энергетику страны», — считает аналитик.

Напомним, что ранее Николя Юло в интервью изданию Ouest-France заявлял, что если Франция собирается исполнить свои обязательства по закону от 2015 года об экологическом переходе, что предполагает сокращение доли атомной энергетики с 70% до 50% к 2025 году, то для этого необходимо разработать «дорожную карту». Так министр пояснил свое прошлое заявление о закрытии до 17 ректоров в ближайшее время.

По словам Юло, пока речь об этом не идет, поскольку для реализации таких планов надо подготовить несколько сценариев. Без учета всех рисков изменения в энергетике страны могут пройти очень грубо. «Дорожная карта» также необходима для того, чтобы вопрос о людях, занятых в атомной отрасли, не был проигнорирован.

Эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Анна Лобанова пояснила, насколько реалистичны эти планы, и как в целом уменьшение доли атомной генерации может повлиять на энергетику Франции. Аналитик обратила внимание на то, что, по данным МАГАТЭ за 2016 год, во Франции работали 58 ядерных реакторов на 19 АЭС, которые в сумме обеспечивали 72% производства электроэнергии страны, эта доля самая высокая в мире, при этом доля атомной энергии в первичном потреблении энергии находится на уровне 46%.

Что касается идей по сокращению доли атомной энергетики во Франции, то они возникли еще при прошлом президенте Франсуа Олланде. Связаны они в большей степени с износом мощностей и выбором между строительством новых АЭС или изменением структуры производства электроэнергии.

Программа сокращения доли атомной энергетики в энергобалансе присутствовала еще в предвыборных обещаниях Франсуа Олланда, который планировал сократить потребление атомной энергии до 50% к 2025 году, отмечает Лобанова. В июле 2015 года в стране был принят закон об энергетическом переходе, в котором декларируется сокращение зависимости страны от атомной энергетики.

«В соответствии с данным законом изначально планировалось оставить в работе действующие реакторы общей мощностью 63,2 ГВт и сокращать долю атомной энергетики за счет повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии. Сейчас на стадии строительства находится лишь один реактор. При этом новые реакторы не могут быть введены в эксплуатацию без закрытия старых. В первую очередь, речь идет об остановке старых реакторов, из которых первый промышленный реактор был подключен к энергосети в 1959 году», — объяснила эксперт.

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