Томская экономическая зона отработала в 2016 году на 100%

Томск, , 19:00 — REGNUM Министерство экономического развития России оценило эффективность особых экономических зон за 2016 год. Как заявили ИА REGNUM в администрации Томской области, показатель ОЭЗ ТВТ «Томск» достиг 100%.

Эффективность оценивалась по шестнадцати количественным параметрам и по четырем показателям, отражающим эффективность деятельности резидентов, рентабельность вложения бюджетных средств в создание инфраструктуры зоны, деятельность органов управления ОЭЗ.

По результатам оценки за 2016 год эффективность резидентов в томской ОЭЗ оценена в 212,71%, рентабельность вложения бюджетных средств — 395%, эффективности органов управления — 101%.

Отметим, что по состоянию на 31 декабря 2016 года на территории ОЭЗ ТВТ «Томск» было зарегистрировано 69 резидентов, из них в 2016 году — девять. Среди резидентов томской ОЭЗ десять работают с привлечением иностранных инвестиций. Резидентами создано 1 822 рабочих места. Объем инвестиций резидентов в 2016 году составил 2,6 млрд рублей, с начала функционирования ОЭЗ — 10,2 млрд рублей. Выручка компаний в прошлом году составила 2,96 млрд рублей, с начала работы ОЭЗ — 11,6 млрд рублей (120%). С начала работы ОЭЗ «Томск» резиденты уплатили в бюджеты всех уровней 1,7 млрд рублей, в том числе за 2016 год — 326,28 млн рублей.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Томска создана постановлением правительства страны от 21 декабря 2005 года — Томская область победила в федеральном конкурсе по отбору заявок. ОЭЗ располагается в черте города Томска и состоит из двух участков территории: Южная площадка и северная площадка.

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Приоритетными направлениями рахвития томской ОЭЗ являются: нанотехнологии и новые материалы; биотехнологии и медицина; информационно-коммуникационные технологии, электроника; ресурсосберегающие технологии.